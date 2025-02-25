İLKER YAĞCIOĞLU

SÜPER Lig'de iki şampiyonluk adayının günlerce heyecanla beklenen mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Açıkçası dağ fare doğurdu diyebilirim. Pozisyonu olmayan pas hataları ile ve bol faul dolu bir maç izledik.

Yerimizden kalkacak heyecanlandığımız pozisyon olmadı desek yeridir. Bunun da en büyük sebebi iki hocanın kazanmayı değil kaybetmemeyi düşünmesiydi. Hiç risk almadılar karşılaşmada. Orta sahada kör dövüşü olan bir maç gördük.

Galatasaray'da Lemina sahanın en iyi oyuncusuydu. Adete iki kişilik oynadı. Fenerbahçe'de de genç Yusuf Akçiçek gerilimi bu kadar yüksek bir maçta hatasız oynayarak göz doldurdu.

Alan razı, veren razı kötülerin daha çok olduğu derbiydi... Herhalde Okan Hoca aradaki 6 puanlık farka güveniyor.

Jose Mourinho da Galatasaray'ın Süper Lig'deki zor deplasmanlarını hesaba katıp öne geçebileceğini tahmin ediyor.

İşin sevindirici tarafı ise saha içinde çok fazla gerilimin olmaması ve oyuncuların da birbirlerine gerekli saygıyı göstermeleriydi. Bu da hiç olmazsa bir kazanç olarak dün gecenin notlarına yazıldı.



"İki takımın hocası da maçta kazanmayı değil kaybetmemeyi düşündü. Bu yüzden dev derbide hiç risk almadılar."