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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 09 Ağustos 2019, Cuma

Olacak... Daha iyi olacak...

İfarklı Trabzonspor izledik.
2. yarının ortasına kadar futbolun güzelliklerinden uzak, bireysel hatalar yapan, stresli bir takım vardı sahada.
Hatlar arasındaki kopukluk, temposuz oyun, hepimizi üzdü.
Çok pas hatası yaptık. Birinci golde kaleci hatası aslında o dakikaya kadarki zincirleme hataların bir devamı gibiydi. Üst üste yediğimiz goller rakibin direncini de artırdı.
Seyincimizin de olmayışı nedeniyle sahada arkamızda bir itici güç de yoktu. Ta ki değişikliklere kadar... Obi Mikel çıkıp Sörloth'un girmesinden sonra farklı bir Trabzonspor ortaya çıktı. Bu dakikadan sonra hareketlendik. Daha fazla topla oynayan bir Trabzonspor ortaya çıktı. Paslasma, yardımlaşma arttı. Bloklar arası mesafeler kısaldı. Trabzonspor daha iyi oynamaya başladı.
Bir de Ekuban'ın süper golü takımı ateşledi. Jeneriklik bir goldü.
Sörloth sol ayaklı pivot bir santrfor.
Topu tutması, servcis yapması vuruşları çok iyi. Bu sonuç turun habercisi... Ancak rehavete kapılmamak daha çok çalışıp turu Trabzon'da atlamak lazım.
Olacak... Daha iyi olacak...

MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Oyuna girdi maçın gidişatı değişti...

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: OBİ MİKEL
İlk maçıydı ama ondan daha iyi oyun bekledim.
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