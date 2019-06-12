Umutsuzluğa yer yok

ARTIK Milli Takım ruhu geri dönmüştür... Bu oyuncu grubu ve teknik heyeti taraftarları tekrar heyecanlandırmayı başardı ve bizleri ekrana kilitledi.

İzlanda dünkü maçta biraz da hakemin yarıdımıyla 3 gün önce Dünya Şampiyonu Fransa'yı deviren Milli Takımımızı mağlup etti. Ancak ay-yıldızlılar mağlubiyete rağmen sahaya ruhunu koydu. Özellikle ikinci yarıda maçı çevirmek için her şeyi yaptılar.

Gerideyken ortaya koydukları coşkulu futbol televizyonları başında maçı izleyen herkesi heyecanlandırdı.

İzlanda ise maçı en güçlü olduğu yanı olan duran top kabiliyeti ile kazandı diyebiliriz.

EVİMİZDE YENERİZ

Milli Takım dün mağlup olsa da 9 puanla grupta oldukça avantajlı konumda. Biz bu azim ve kararlılıkla İzlanda'yı içeride rahatlıkla yenebiliriz.

Milli Takım gerçekten çok güzel bir hava yakaladı. Yeter ki Şenol Güneş ve öğrencilerine hem taraftar, hem de medya sahip çıksın. İzlanda yenilgisine rağmen umutsuzluğa yer yok...

Bu takım bu kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak ve bu defa olacak. Herkes bu takımın arkasında yer almalı.

MAÇIN EN İYİSİ: DORUKHAN

Mükemmel mücadele etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KENAN

Sahada varlık gösteremedi