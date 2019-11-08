Tecrübe farkı!
Tamamı gençlerden ve yedek oyunculardan bir 11 sahaya süren Ünal hoca, hem futbolcularını dinlendirme hem de daha az şans bulan oyuncuları görme fırsatı buldu. Fakat gerek oyun sistemi gerekse de oyuncuların birbirlerine 11 içinde alışkın olmamaları dakikalar ilerledikçe sorun olmaya başladı.
GENÇLER İSTEKLİYDİ
Avdijaj'ın kaçırdığı golün ardından yenilen ilk gol ve 8 dakika sonra gelen 2. gol takımın mental direncini kırdı. Krasnodar'ın tecrübeli ayakları oyunun hakimi oldular.
Genç oyuncuların istekli olmasına rağmen katedecekleri daha çok yol var.
Savunmada oynayan Hosseini, Campi ve Fernandes ise ilk kez bir ara oynuyor gibilerdi. Ama beceri ve tecrübe farkı maçın skroruna fazlasıyla yansıdı.
MAÇIN EN İYİSİ: FERNANDES
Çok tekiliydi. Golü beceri doluydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: CAMPI
Savunmada ağır kalan isim oldu
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