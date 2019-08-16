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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 16 Ağustos 2019, Cuma

Çıta daha da yükselmeli

Trabzonspor Sparta Prag karşısına ilk maçta elde ettiği 2-2'lik beraberliğin avantajıyla çıktı. Ancak Çekya'nın Avrupa tecrübesi olan bir takımı olan Sparta Prag asla yabana atılmayacak bir ekipti. En ufak bir küçümsemede bunun bedeli ağır ödenebilirdi.
Bu nedenle temkinli olmak şarttı. Trabzonspor maça çok istekli ve arzulu başladı.
Sörloth'un attığı gol gerçekten çok güzeldi.
Bu futbolcu kuşku yok ki her geçen gün çok daha iyi olacak.

ZAMAN GEREKİYOR
Trabzonspor defansı giderek oturuyor. İlk maçta yapılan hatalar bu kez tekrarlanmadı.
Bu da Trabzonspor'un artılarından oldu. Bordo-Mavili takım golü attıktan sonra özgüven kazandı. 2. yarı Trabzonspor golü yedikten sonra oyundan kısa bir süre düştü ama toparlanmasını bildi.
Penaltıyı kaçırdıktan sonra 2. golü bulup hem galip geldiler hem de turu geçtiler. Ancak defans ve forvet hattında boşluklar var. Bunlar süratle giderilmeli.

MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Trabzonspor'un en iyisiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: PLAVSIC
Sparta Prag'ın en etkisiz ismiydi
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