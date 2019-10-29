Biri Sosa’ya yardım etmeli!
Bir oyuncu 34 yaşında nereye kadar mücadele edecek. Tüm oyuncular bu konuda Sosa'ya teşekkür etmeli ve örnek almalı. Trabzonspor'da gerçekten Sosa iflas etmesin. Eğer Sosa mücadele olarak geri düşerse Trabzon çok zorlanır.
NERDESİN NWAKAEME!
GENÇLER daha çok üretmeli. Ofansif olarak Sturridge çok etkisiz oluyor. Penaltı dışında etkili değildi.
Sörloth penaltı yaptırdı ve en kritik anda gol attı. Etkisini gösterdi.
Nwakaeme'deki düşüş ise sürüyor. Trabzonspor oyun içinde Sosa'ya mutlaka yardımcılar kazandırmalı.
MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Penaltı yaptırdı ve gol attı.
Etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NWAKAEME
Kötü diyemem ama düşüşte olduğu ortada.
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