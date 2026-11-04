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Bursa Orhangazi'de kazayı görüp yardıma inen Mecit Can hayatını kaybetti: 9 yaralı

Bursa Orhangazi'de kazayı görüp yardıma inen Mecit Can hayatını kaybetti: 9 yaralı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada 30 yaşındaki Mecit Can hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Can'ın, ilk kazayı görüp yardım etmek için aracından indiği sırada başka bir otomobilin çarptığı bildirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil bariyere çarptı. Aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil önce kaza yapan araca, ardından yardım etmek için aracından inen 30 yaşındaki Mecit Can'a çarptı. Can yaşamını yitirirken 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinden dron görüntüleri ile araçları ve ekiplerin müdahalesini gösteren görüntüler kayda alındı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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