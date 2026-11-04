Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 14:47

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil bariyere çarptı. Aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil önce kaza yapan araca, ardından yardım etmek için aracından inen 30 yaşındaki Mecit Can'a çarptı. Can yaşamını yitirirken 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinden dron görüntüleri ile araçları ve ekiplerin müdahalesini gösteren görüntüler kayda alındı.