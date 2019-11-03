Trabzonspor fırsat tepti
Ta ki son 5 dakikaya kadar. Rakip bir kere geldi 1 gol attı sonra kendi sahasına çekildi. Ancak Trabzonspor bunu iyi kullanamadı. Trabzonspor'un en büyük silahı hep duran toplardır. Bunu sa son 5 dakikaya sığdırdı. Onun dışında Sosa durursa böyle oluyor. Şu takıma baktığın zaman yine Sosa her yere koştu.
Ancak arkadaşları ona uyum sağlayamadı. Pozisyon zenginliği yoktu. Bir takım önce savunma güvenliğini ele almalı.
Bekler her dakika ilerde. Bu da güvenliği tehlikeye sokuyor.
EVİNDE KAZANMALISIN
Yenen golde Pereira kademede yoktu. Trabzon sahasında bu maçı alamıyorsa işi zora sokar. Nwakaeme'de düşüş birkaç sürüyor.
Sörloth'un ayağına top bir kere değdi.
Bunlar düşünülmesi gereken unsurlar. Trabzonspor'da oyun sisteminde değişikliğe gidilmeli.
Yoksa dünkü maç gibi sıkıntı yaşarlar.
MAÇIN EN İYİSİ: JEROME
Göztepeli oyuncu etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NWAKAEME
Düşüş sürüyor. Dün yine etkisizdi.
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