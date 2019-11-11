Uğurcan’la gelen 3 puan
Yapmak istediklerinin çoğunu sahaya yansıtamadılar. Yine de bu kadar eksikliklerine rağmen yaptıkları mücadele bile alkışlanmaya değerdi. Oyun olarak, yaratıcılık olarak, futbolun temel prensiplerini ortaya iyi koyamadılar.
Alanyaspor ise açık futbolunu Trabzonspor karşısında da ortaya koydu. Belki Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra maç Alanyaspor lehine erken kopabilirdi. Ama Uğurcan kalesinde devleşti. Bunda Alanyasporlu oyuncuların da beceriksizliği vardı. sonuçta Trabzonspor bu sezon iyi oynamadığı maçlardan birinde penaltıyla da olsa altın değerinde 3 puan aldı ve zirve yarışına devam etti.
Ancak Sosa, Ekuban, Obi Mikel ve Abdülkadir Ömür'ün bir an önce dönmesi gerekir.
Bu oyuncular Trabzonspor'u ayağa kaldıracak isimler.
Sonuçta Trabzonspor çok önemli bir galibiyet aldı.
MAÇIN EN İYİSİ: UĞURCAN
Uğurcan kalesinde devleşti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: CISSE
Maçın en kötü ismiydi.
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