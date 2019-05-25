Trabzon farkı!

KARADENİZ derbisinde güzel futbol ve goller belkide sezonun özeti gibiydi. Hem Trabzonspor hem de Rizespor oyunu çirkinleştirmeden sadece futbol oynamaya çalışan iki takım olarak keyifli bir kapanış maçı yaptı. Rizespor'un öne geçmesinden sonra Trabzonspor maça ağırlığını koydu. Rodallega'nın ilk golü harikaydı. Bordo- Mavili futbolcular daha sonra bulduğu gollerle de maçı kazanmasını bildi.

Rizespor da oynadığı güzel futbolla oyundan kopmamaya çalıştı.

Rodallega'nın iki klas golü, oyuncuların arzusu, isteği göze batan unsurlardı. Bu sezon Trabzon kökenli oyuncuların, Trabzonspor'a neler kattığını hep beraber gördük.

Trabzon'u Trabzon'un evlatları sırtlayınca o ruh başka bir ruh oluyor. Diğer arkadaşları da aynı duyguyla hareket edince bambaşka bir Trabzonspor ortaya çıkıyor.

Son maçta belki 3. olamadı ama bu sezon Ünal Karaman önderliğinde sahada gösterdiği performansla alkışı hak ettiler.

Rizespor da Trabzonspor gibi bu sezon alkışı hak edecek bir performan sergiledi.

MAÇIN EN İYİSİ: RODALLEGA

İlk golü şahaneydi. Performansı iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MELNJAK

Kendi kalesine talihsiz bir gol attı.