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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 19 Mayıs 2019, Pazar

Trabzonspor söktü aldı

TRABZONSPOR kendi saha ve seyircisi önünde maçın genelinde iyi oynayan taraftı. Özellikle kalesinde çok güzel 2 kurtarış yapan Uğurcan ve Sosa'nın liderliğinde Abdülkadir Parmak ve Yusuf Yazıcını'nın hep ileriyi ve golü düşünmesi Trabzonspor'un hücum zenginliği açısından ön plana çıkmasını sağladı.
Beşiktaş ilk 45 dakika içinde iki pozisyona girdi.
2. yarıda iki takım da maça istekli başladı.
Abdülkadir Ömür kendi becerisiyle başlattığı atakta golün gelmesini sağladı. Trabzonspor ilk gol sonrası farkı açacak pozisyonları da yakaladı ancak sonuca gidemedi.

YUSUF'TAN HARİKA GOL
DEVAMINDA Beşiktaş oyunu bırakmadı ve Kagawa ile eşitliği sağladı. Ama Yusuf Yazıcı güzel oyununu harika bir golle süsleyince Trabzonspor tekrar öne geçti. Son 10 dakikalık bölümde Beşiktaş gelmeye çalıştı ama Trabzonlu futbolcular çok iyi alan daraltınca pozisyon vermediler. Trabzonspor sahasında iyi bir futbol ve derbi galibiyetiyle ilerisi için de ümit verdi. Taraftarlarına da büyük bir coşku yaşattı.

MAÇIN EN İYİSİ: YUSUF YAZICI
İyi oynadı. Attığı gol hem kritik ve güzeldi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: QUARESMA
Elbette iyi niyetliydi ama etkili olamadı.
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