Kolayı zor yaptı!

TRABZONSPOR deplasmanda Konya karşısında sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. İlk 45 dakikada oyuna hakimdi. Pas trafiğini iyi yönettiler. Golü duran toptan bulan Trabzonspor müthiş bir 45 dakika oynadı. Kaçmaması gereken pozisyonlar vardı. Ofansif oynayan Trabzonspor savunmada hatalar yaptı. Mağlup duruma düşmesine rağmen 80'den sonra oyuna ağırlığını koydu. Rahat kazanması gereken bir maçı kazanamadı. Konya deplasmanında 2 puan bıraktı. Belki de lig 3.'lüğünü burada bıraktı.

KIRMIZILARI ES GEÇTİ

Maçın hakemi Halis Özkahya yanlış kararlara imza attı. Kırmızı kartları es geçti. Hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları lazım. Trabzonspor'un üçüncülüğü net istediği gözüküyor. İki taraf da galibiyet için oynadı. Yusuf Yazıcı oyuna ağırlığını koydu. Yaptığı yanlış, rakibine sert girmesiydi. Skubic kaptan olmasına rağmen, yapmaması gereken isimler yaptı. Ömer Ali Şahiner de gereksiz sertlik yaptı. Trabzonspor dün iyi oynadı. 1 puana sevinmeli mi üzülmeli mi kendi karar vermeli. Özet olarak iki takım da iyi mücadale ettiler.



MAÇIN EN İYİSİ: YUSUF YAZICI

Trabzon'un yıldızı iyi mücadele etti.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER ALİ

Konyalı futbolcu dün etkisizdi.