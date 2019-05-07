Trabzon 3.’lük aşkına

BEŞİKTAŞ'IN Galatasaray'a kaybetmesinin ardından 3.'lük şansı artan Trabzonspor, bunun da getiridiği motivasyonla Kayseri maçına atak başladı.

Kayseri'yi yenmesi durumunda Beşiktaş'la farkı 3'e indirecek olan Trabzon, dün 6 puanlık bir maç gibi oynadı. Kayserispor da hücum oynayınca ortaya keyifli bir maç çıktı.

Bordo-Mavililer Sosa'nın harika frikiğiyle üstünlük sayısını buldu.

Ardından Yusuf farkı ikiye çıkradı.

Dün yine Abdülkadir- Yusuf ikilisi sahnedeydi.

Bu iki genç oyuncunun uyumu Trabzonspor'u saha içinde daha güçlü kılıyor.



BASİT HATALAR...

Trabzonspor adına dün gecenin kötü olan nokta ise savunmada yapılan basit hatalardı. Yenilen iki gol de hatalar sonucu geldi.

Abdülkadir'in skor 2-2'ye geldikten 1 dakika sonra attığı gol çok kıymetliydi ve Fırtına bu golle maçı kopardı. Kayseri'yi keyif veren bir oyunla deviren Trabzonspor, hem çıkışını sürdürdü hem de bitime 3 hafta kala Avrupa biletini garantiledi.



MAÇIN EN İYİSİ: ABDÜLKADİR

Trabzon'u rakip yarı alana taşıyan isimdi.​



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KRAVETS

Kayseri'nin forveti kötü günündeydi​ç oyuncunun uyumu Trabzonspor'u saha içinde daha güçlü kılıyor.



