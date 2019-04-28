Trabzon fırsat tepti
Bu golden sonra Trabzonspor geriye çekilse de Fenerbahçe'ye çok ciddi pozisyonlar da vermedi.
GALİP GELMELİYDİ
TRABZONSPOR 10 kişi kalan rakibi karşısında son dakika golüyle mağlup olarak büyük bir fırsat kaçırdı. 22 senedir ezeli rakibi karşısında deplasmanda galip gelemeyen Trabzonspor, bu fırsatı geri çevirmemeliydi.
Kötü bir Fenerbahçe'ye karşı ne olursa olsun Trabzonspor galip gelmeliydi. Fenerbahçe'ye bakacak olursak maçın en kötüsü Ersun Yanal, en iyisi ise oyuna sonradan giren Valbuena'ydı.
MAÇIN EN İYİSİ: VALBUENA
Takımına 1 puanı kazandırdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ERSUN YANAL
Valbuena'yı yedek bırakması yanlıştı.
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