ÖNCELİKLE iki takımı da futbol oynama istekleri açısından kutlamak gerekir. Trabzonspor, Sosa önderliğinde iyi oynuyor.
Arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokuyor. Sosa, genç oyunculara önderlik yapıyor. Çok iştahlı ve arzulu bir Trabzonspor izledik. Rakibinin ofansif oynamasına rağmen çok pozisyon vermeyen bir Trabzonspor vardı sahada. İki Abdülkadir'in performansı iyiydi. Takımdaki tek sıkıntı iki stoperin rakiplerine pozisyon vermesi. İki bekin oyuna katılımı pozisyon zenginliği getirdi. Nwakaeme'nin ikinci yarıdaki artan performansı Trabzonspor'u yukarı taşıdı.
Attığı ve attırdığı gol muhteşemdi.
Trabzonspor yine mağlup duruma düşmesine rağmen oyundan hiç kopmadı. Bu da futbolda çok önemli bir olgu...
Trabzonspor hak ederek 3 puan kazandı.
MAÇIN EN İYİSİ: NWAKAEME
Nijeryalı yıldız dün futbol resitali sundu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ALEKSIC
Malatyalı yıldız dün sahada yoktu.
Trabzon söktü aldı
ÖNCELİKLE iki takımı da futbol oynama istekleri açısından kutlamak gerekir. Trabzonspor, Sosa önderliğinde iyi oynuyor.
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