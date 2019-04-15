Psikolojik üstünlük
Derbiye iki takım da iyi hazırlanmış. Mücadele gücü yüksekti. Ancak pozisyon sayısı yeterli değildi.
G.Saray, Kadıköy'de 20 senedir galip gelememenin getiridiği psikolojik baskıyı hissetti mi?
Elbette. Galatasaray 10 kişi kalan rakibi karşısında öne de geçti. Ancak bundan sonra bu baskıyla geriye çekildi ve kalesinde golü gördü. Fener 1 puanı psikolojik üstünlüğü ile aldı.
Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kartı doğru muydu?
Hakem verdiği kararlarla maçı idare etti diyebiliriz. Her iki takımın da lehine ve aleyhine kararlar verdi. Hasan Ali'nin pozisyonu tartışılabilir. Ama Fenerbahçe'nin golü öncesi pozisyon da tartışılacaktır.
Galatasaray'ın derbiden aldığı 1 puan şampiyonluk yolunda nasıl bir etki yapar?
Galatasaray 10 kişi kalmış rakibi karşısında galibiyeti kaçırmış gibi görünse de 1, 0'dan büyüktür. Fark 5'e indi.
Dün oynanan futbol izleyenleri tatmin etti mi?
90 dakika boyunca kora kor bir mücadele vardı. İzleyenlerin keyif aldığı bir maçtı.
MAÇIN EN iYİSi LINNES
Sol koridoru çok iyi kullandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA
Çok etkisizdi. 46'da oyundan alındı.
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