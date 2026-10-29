Eskişehir merkezli 5 ildeki fuhuş operasyonunda WhatsApp ağı ortaya çıktı: 148 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi

Düzce'de motosikletin sürücüsü çarptığı otomobilin camından içeri girdi: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin Kızıltepe'de şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar suyla doldu evleri su bastı

Düzce'de motosikletin sürücüsü çarptığı otomobilin camından içeri girdi: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı