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Kırklareli Demirköy’de kamyon şarampole devrildi: Berk Yıldız hayatını kaybetti

Kırklareli Demirköy’de kamyon şarampole devrildi: Berk Yıldız hayatını kaybetti

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Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Süleyman E. yönetimindeki kamyon şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 31 yaşındaki Berk Yıldız hayatını kaybederken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıldız’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Demirköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi yakınlarında Süleyman E. yönetimindeki kamyonun şarampole devrilmesi sonucu Berk Yıldız hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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