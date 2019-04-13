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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 13 Nisan 2019, Cumartesi

Abdülkadir hayat verdi

SON 3 maçını kazanan ve Bursa'ya moralli giden Trabzonspor, ilk yarıda istenilenden uzak bir görüntü çizdi. Bunda Bursaspor'un Trabzonspor'a göre daha fazla puana ihtiyacı olması etkiliydi. Bordo-Mavililer ilk 45'te taktik ve oyun açıdan yeterli değildi. Zaman zaman Bursa kalesini zorladılar ancak sonuca ulaşamadılar. Özellikle Yusuf Erdoğan ilk 45 dakika Trabzon'un sağ kanadını çok zorladı. Bursa'yı oyunda tutan da Yusuf'un dinamizmiydi.
Uğurcan da ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. İkinci yarıda ise Abdülkadir Ömür'ün oyuna girmesiyle bambaşka bir Trabzonspor vardı.

MUHTEŞEM İKİLİ...
Abdülkadir'in bireysel yeteneklerini kullanarak yaptığı etkiyle Bordo-Mavililer maçı kopardı. Genç oyuncu hafızalardan silinmeyek bir gol attı. Onu destekleyen Pereira da sahada olunca ikisi sağ kanadı olağanüstü kullandı.
Bu ikilinin uyumu Trabzon'a 3 puanı getirdi.
İkinci yarıda Lima'nın pozisyonunda gole izin vermeyen Uğurcan yine sahnedeydi.
Trabzonspor mükemmel bir oyun oynamasa da zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönerek 4'te 4 yaptı.

MAÇIN EN İYİSİ: A. ÖMÜR
Tek kelimeyle mükkemmel oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ:TUNAY TORUN
Sağ kanatta çok etkisiz kaldı.
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