Abdülkadir hayat verdi
Uğurcan da ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. İkinci yarıda ise Abdülkadir Ömür'ün oyuna girmesiyle bambaşka bir Trabzonspor vardı.
MUHTEŞEM İKİLİ...
Abdülkadir'in bireysel yeteneklerini kullanarak yaptığı etkiyle Bordo-Mavililer maçı kopardı. Genç oyuncu hafızalardan silinmeyek bir gol attı. Onu destekleyen Pereira da sahada olunca ikisi sağ kanadı olağanüstü kullandı.
Bu ikilinin uyumu Trabzon'a 3 puanı getirdi.
İkinci yarıda Lima'nın pozisyonunda gole izin vermeyen Uğurcan yine sahnedeydi.
Trabzonspor mükemmel bir oyun oynamasa da zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönerek 4'te 4 yaptı.
MAÇIN EN İYİSİ: A. ÖMÜR
Tek kelimeyle mükkemmel oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ:TUNAY TORUN
Sağ kanatta çok etkisiz kaldı.
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