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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 17 Mart 2019, Pazar

Avrupa aşkına

TRABZONSPOR, Erzurum deplasmanında ilk yarıda futbol adına çok olumlu işler yapmadı. Bordo-Mavililer pas trafiğinde ilk 45'te etkili olamadı. Trabzonspor'da takımda hatlar arasında olan kopukluk da bunda etkendi.
Karşısında da acil puanlara ihtiyacı olan bir rakip olduğu için istediği oyunu sahaya yansıtamadı.
Erzurumspor, ilk yarı Trabzon kalesinde daha çok göründü. Bu ataklarda da Uğurcan gole izin vermedi.
İkinci yarıda Trabzonspor daha istekliydi.
Etkili pas trafiğiyle rakibi yordular.
Ekuban'ın güzel pasında Nwakaeme attığı golle Trabzon'u öne geçirdi.

NWAKAEME FARKI
Nwakaeme, dünkü maçta top ayağına geldiğinde Trabzonspor'u rahatlatan tek isimdi. Son haftalardaki yükselen performansını Erzurum'da da yukarıya taşıdı ve Fırtına'ya kritik bir 3 puan kazandırdı.
Bordo-Mavililer'de Ekuban da Nwakaeme ile birlikte dünkü maçta ön plana çıkan isimlerdendi. Kaleci Uğurcan da izleyenlere güven verdi. Bordo- Mavililer ikinci yarıdaki etkili oyunuyla dün zorlu bir maçtan galip ayrılarak Avrupa iddiasını daha da sağlamlaştırdı.

MAÇIN EN İYİSİ: NWAKAEME
Attığı güzel gol 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EDUOK
Yakaladığı fırsatları cömertçe harcadı.
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