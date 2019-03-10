Zor da olsa Trabzonspor
Karşısında top oynamayı seven bir takım vardı. Oyunu çirkinleştirmeden futbolun gerçeklerini ortaya koyan bir takım Akhisar.
Trabzonspor kesinlikle kazanmaya yakındı. Kaçan pozisyonlar vardı. Ama dün sahada görevini çok iyi yapan 2 oyuncu da vardı.
Her iki takımın kalecileri maçın en iyileriydi. Trabzonspor'u gözlemlediğimizde şu gerçek ortaya çıkıyorsa da bireysel beceri olmasına rağmen, bencillik ve motivasyon eksikliği takımı etkiliyor. Abdülkadir Parmak'ın takıma verdiği pozitif enerji maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.
DAHA KOLAY OLMALIYDI
TRABZONSPOR top oynamak istedi, bir şeyler yapmak istedi ama karşısında dirençli bir rakip buldu. Akhisar son çırpınışlarını yaptığı Trabzonspor maçında çok güzel bir gol attı.
Hakem de çok güzel bir kuralı uyguladı. Faul verse belki gol olmayacak.
Devam kararı sonrası gol geliyor. Nwakaeme'nin beraberliği çabuk sağlaması avantajdı.
Abdülkadir Parmak da kazandırdığı penaltı ile takımını iyice rahatlattı. Özellikle Sosa'nın liderliğinde Trabzonspor'un daha iyi işler yapması ve çok daha kolay kazanması lazım.
MAÇIN EN İYİSİ: UĞURCAN ÇAKIR
Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla damga vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KAMİL AHMET
Kötü diyemem ama pek etkili değildi.
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