Trabzon söktü aldı
Maestro Sosa'nın önderliğinde Bordo-Mavililer güzel bir oyun ortaya koydu.
Son haftaların formda ismi Nwakaeme de yine sahnedeydi.
İlk golü atan Nijeryalı, 3. golde de harika bir asist yaptı.
MORAL KAZANDILAR
İkinci yarıda çok baskılı bir Trabzonspor vardı ve bu baskı son anlara kadar sürdü.
Orta sahada Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı çok iyi iş çıkardı. Genç Murat Cem de son dakikada attığı golle noktayı koydu. Sakatlıktan çıkan Pereira ve Abdülkadir Ömür'ün dönüşü de Trabzon'un elini güçlendirdi.
İştahlı bir oyunla farklı bir galibiyet alan Bordo- Mavililer, milli ara sonrası lige moralli bir şekilde dönmüş oldu.
Trabzonspor, Antalya galibiyetiyle ayrıca 3. sıradaki Beşiktaş'a da "Takipteyim" mesajını verdi.
MAÇIN EN İYİSİ: NWAKAEME
Takımını yine sırtında taşıdı. Çok etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ZEKİ YILDIRIM
Etkisiz bir futbol ortaya koydu.
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