Aslan ezdi geçti
Cimbom sahanın her bölgesini çok iyi kullandı ve belki de bu sezonki en iyi oyununu oynadı.
TRANSFER ŞART
Galatasaray dün iyi bir oyunla ve 6 golle kazanmış olsa da Sarı- Kırmızılılar'ın transferler yapması gerekiyor.
Ligin uzun bir maraton olduğunu düşünürsek bu kadro kalan haftalar için yeterli olmayabilir. Özellikle forvet mevkisine takviye şart.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Marcao dün ilk 11'de başladı ancak ona pek iş düşmedi çünkü Ankaragücü topu rakip yarı sahaya bir türlü taşıyamadı.
Sol kanatta oynadığı maçlarda çok daha etkili olan ve Rodrigues'in gidişi ile ilk 11'deki yeri sağlamlaşan Henry Onyekuru da gecenin kahramanıydı.
Attığı 3 golle taraftarları coşturdu.
Belhanda da maçın gizli kahramanlarından biri oldu. Faslı 10 numara hem mücadelesi hem de pas trafiğine yaptığı katkı ile Galatasaray'ın aldığı galibiyette önemli rol oynadı.
Sarı-Kırmızılılar'ın farklı zaferi futbolculara da şampiyonluk yarışı için moral motivasyon açısından büyük bir katkı sağlayacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ ONYEKURU
3 golle maça damgasını vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ PINTO
Ankaragücü'nün sol beki kötü günündeydi.
TERİM'LE DAHA GÜÇLÜ OLACAKTIR
G.SARAY için dün alınan galibiyet kadar önemli bir nokta da Fatih Terim'in cezasının sona ermesi olacaktır.
Sarı-Kırmızılılar, Terim'in kulübeye dönmesiyle daha iyi bir duruma gelecektir.
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