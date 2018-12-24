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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 24 Aralık 2018, Pazartesi

Güzel futbol haklı galibiyet

DÜN akşamki maç için öncelikle Sivasspor takımını kutlamak gerekiyor. Son haftaların formda takımı Yiğidolar, İstanbul'a futbol oynamak için gelmişti ve bunun da karşılığını Robinho ile öne geçerek aldı.
Galatasaray da sakat ve cezalıların geri dönmesiyle saha içinde daha güçlü bir şekilde yer aldı ve seyir zevki yüksek bir maç ortaya çıktı. İlk yarıda hem skorda hem de oyunda denge vardı ancak ikinci yarıda Galatasaray taraftarının desteği ile maça ağırlığını koydu.
Cimbom iştahlı oyunu sonrası Onyekuru'nun golleri ile maçı kopardı.

HERKES SAVAŞTI
Dün akşamki maçın kırılma anı ise Muslera'nın skor 3-2'yken yaptığı kurtarış oldu.
Galatasaray, Sivas'ı yenerek kötü gidişe son verdi. Sarı-Kırmızılılar'da her futbolcu elinden geleni yaptı ve Galatasaray 'takım' gibi oynayarak güzel futbolla haklı bir galibiyet elde etti. Ancak şu bir gerçek ki Galatasaray'da İmparator Fatih Terim sahada olmalı.
Onun da cezasının bitmesinin ardından G.Saray çok daha iyi olacaktır.
Sivasspor'u da G.Saray deplasmanında oynadığı güzel futbol nedeniyle ayrıca tebrik etmek gerekiyor.

MAÇIN EN iYİSi ONYEKURU
İki golle galibiyette büyük rol oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ UĞUR
Sivaslı futbolcu kötü günündeydi.
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