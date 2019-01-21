VAR niye var niye yok!
Trabzonspor'da Pereira'nın agresif tavırları takıma zarar verdi ve Bordo- Mavililer oyuna konsantre olamadı.
Dünkü maçta kadro kalitesi daha iyi olan Başakşehir, bunu sahaya yansıtarak kazanmayı bildi.
PENALTIYI ATLADI
TRABZONSPOR dün Sosa ile Onazi'nin yokluğunu çok fazla hissetti. Bu iki oyuncu olmuş olsa belki sonuç daha farklı olabilirdi.
Trabzonspor için sevindirici nokta ise takımın her şeye rağmen pes etmeyişi ve son ana kadar maçı kovalamasıydı.
Hakem Umut Meler, Ekuban'a yapılan penaltıyı es geçti.
VAR'ın da bu pozisyonda devreye girmemesi büyük bir hataydı. Bu karar maçın gidişatını büyük oranda etkiledi.
Başakşehir'in ikinci golü öncesi de Abdülkadir'e yapılan faul es geçildi.
MAÇIN EN İYİSİ: ROBINHO
İkinci golde muhteşem bir asist yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: PEREIRA
Agresifliği Trabzonspor'a zarar verdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Aslan ezdi geçti 20 Ocak 2019, Pazar GALATASARAY ikinci yarı öncesi belli ki iyi bir hazırlık dönemi geçirmiş. Sarı- Kırmızılılar dün ilk düdükle beraber...
- Güzel futbol haklı galibiyet 24 Aralık 2018, Pazartesi DÜN akşamki maç için öncelikle Sivasspor takımını kutlamak gerekiyor. Son haftaların formda takımı Yiğidolar, İstanbul'a...
- Yenemiyorsan yenilmeyeceksin 17 Aralık 2018, Pazartesi ÖNCELİKLE dünkü derbinin hakemi Halil Umut Meler maçın ağırlığını kaldıramadı... Özellikle Trabzonspor aleyhine...
- Beraberlik adil sonuç 16 Aralık 2018, Pazar BAŞAKŞEHİR ile Galatasaray arasında oynanan maçtan çıkacak sonuç ligdeki zirve yarışını yakından ilgilendiriyordu....
- Mağlubiyeti hak etmedi 12 Aralık 2018, Çarşamba GALATASARAY açısından çok üzüçü bir maç oldu... Maça iyi başlayan Galatasaray beklenmedik bir anda kalesindegolü...