VAR niye var niye yok!

TRABZONSPOR kendi sahasında liderle oynadığı maçta oyuna çok iyi başladı ancak karşısında da ligin en iyi oynayan takımı vardı. Trabzonspor çok iyi mücadele etmesine rağmen Başakşehir'in kaliteli ayakları devreye girinci İstanbul ekibi golleri buldu. Başakşehir skoru bulunca da işler lehine gelişti. Öne geçtikten sonra sahasında top çeviren Başakşehir, Trabzonspor'un hatalarını kolladı.

Trabzonspor'da Pereira'nın agresif tavırları takıma zarar verdi ve Bordo- Mavililer oyuna konsantre olamadı.

Dünkü maçta kadro kalitesi daha iyi olan Başakşehir, bunu sahaya yansıtarak kazanmayı bildi.



PENALTIYI ATLADI

TRABZONSPOR dün Sosa ile Onazi'nin yokluğunu çok fazla hissetti. Bu iki oyuncu olmuş olsa belki sonuç daha farklı olabilirdi.

Trabzonspor için sevindirici nokta ise takımın her şeye rağmen pes etmeyişi ve son ana kadar maçı kovalamasıydı.

Hakem Umut Meler, Ekuban'a yapılan penaltıyı es geçti.

VAR'ın da bu pozisyonda devreye girmemesi büyük bir hataydı. Bu karar maçın gidişatını büyük oranda etkiledi.

Başakşehir'in ikinci golü öncesi de Abdülkadir'e yapılan faul es geçildi.



MAÇIN EN İYİSİ: ROBINHO

İkinci golde muhteşem bir asist yaptı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: PEREIRA

Agresifliği Trabzonspor'a zarar verdi.

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