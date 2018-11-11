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  • 11 Kasım 2018, Pazar

Büyük takım refleksi

Galatasaray, Kayseri deplasmanına kadro eksiği olmasına rağmen umutlu gitti. Ve bir kez daha büyük takım nasıl olunur onu ortaya koydu. Özellikle Onyekuru maça damgasını vurdu. Defans, orta saha ve forvet geçişleri Galatasaray açısından olumluydu. Herkes işinin ciddiyetindeydi. Hem topu çevirdiler, hem pas yaptılar, kısaca herşeyi yaptılar. Galatasaray sahanın her alanında rakibi Kayseri'ye göre çok daha etkiliydi. Galatasaray topu iyi çevirince, Belhanda ve Onyekuru daha da parladı.

3 PUANI HAK ETTİLER
Bir takımın sol beki gidip rakip sahada gol arıyor ve atıyorsa, herkesin iştahının ne kadar ilerde olduğunun net göstergesidir. Galatasaray, dün hak ederek kazandı. Kayseri ise daha önceki haftalara göre kötü bir futbol oynadı. Tabii bunda G.Saray'ın oyun iştahı etkili oldu. Kayserispor'un belki de ligdeki en silik maçıydı. G.Saray bulunduğu zor şartlara rağmen nasıl kazanılır onu gösterdi. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Onyekuru, 2. golde topu filelere gönderemese çok eleştirilirdi. Çünkü iki müsait arkadaşı da boştaydı...

MAÇIN EN iYİSi ONYEKURU
Dün gece sahanın en etkili ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KAYSERİ
Takım halinde çok kötü oynadılar.
Haberler Yazarlar Hami Mandıralı Büyük takım refleksi
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