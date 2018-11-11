Büyük takım refleksi
3 PUANI HAK ETTİLER
Bir takımın sol beki gidip rakip sahada gol arıyor ve atıyorsa, herkesin iştahının ne kadar ilerde olduğunun net göstergesidir. Galatasaray, dün hak ederek kazandı. Kayseri ise daha önceki haftalara göre kötü bir futbol oynadı. Tabii bunda G.Saray'ın oyun iştahı etkili oldu. Kayserispor'un belki de ligdeki en silik maçıydı. G.Saray bulunduğu zor şartlara rağmen nasıl kazanılır onu gösterdi. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Onyekuru, 2. golde topu filelere gönderemese çok eleştirilirdi. Çünkü iki müsait arkadaşı da boştaydı...
MAÇIN EN iYİSi ONYEKURU
Dün gece sahanın en etkili ismiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KAYSERİ
Takım halinde çok kötü oynadılar.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bu futbol yakışmadı 07 Kasım 2018, Çarşamba ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Galatasaray'ın daha önce çok kaliteli maçlarına şahit olduk. Bu yüzden de her ne kadar eksik...
- Adil sonuç 03 Kasım 2018, Cumartesi ÖNCELİKLE şunu belirtelim iki takımın da kazancağı bir derbiydi. Galatasaray ilk yarıya taraftarının da desteğişle...
- Hak eden kazandı 29 Ekim 2018, Pazartesi ÜÇ haftadır sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da Fatih hoca en iyi 11'i sanaya sürmeye çalışsa da oyuncularından...
- Yenemiyorsan yenilmeyeceksin 25 Ekim 2018, Perşembe DÜŞLER sahnesinde Galatasaray kendi seyircisi önünde maça iyi başladı. Maçın temposu iki takım için de iyiydi....
- Cimbom ucuz kurtuldu 20 Ekim 2018, Cumartesi GALATASARAY kendi seyircisi önünde beklenen oyundan uzak bir görüntü verdi. Mili aranın takımlara yaradığı söylendiği...