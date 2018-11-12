Valbuena etkisi!
Cocu'nun ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin son 3 maçta aldığı başarılı sonuçların ana nedeni bence teknik direktör Erwin Koeman değil, takımın Fransız yıldızı Valbuena'nın 11'e dönüşü.
Galatasaray ve Anderlecht maçlarına damga vuran Valbuena, Alanya maçında da ilk golün hazırlanışında aslanlar gibi mücadele etti, ikinci golün de asistini yaptı.
Yıldız oyuncu Cocu'nun kendisini oynatmamakla hatalı olduğunu gözler önüne serdi.
ŞANS VERİLMELİ
*Fenerbahçe sizce Koeman'la yola devam etmeli mi?
Bir söz vardır, "Dere geçilirken at değiştirilmez" Fenerbahçe'nin de takım iyi giderken Koeman'la en azından devre arasına kadar devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
*Alanya galibiyeti takımın öz güvenine nasıl etki yapar?
Ligde uzun süredire kazanamayan Fenerbahçe'nin Alanya'yı yenmesi futbolculara moral oldu. Erwin Koeman'la takım arasındaki uyum da ortaya çıktı.
MAÇIN EN iYİSi: VALBUENA
Harika oynadı. İlk goldeki katkısı müthişti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DJALMA
Alanyalı futbolcu çok fazla top ezdi.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Büyük takım refleksi 11 Kasım 2018, Pazar Galatasaray, Kayseri deplasmanına kadro eksiği olmasına rağmen umutlu gitti. Ve bir kez daha büyük takım nasıl...
- Bu futbol yakışmadı 07 Kasım 2018, Çarşamba ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Galatasaray'ın daha önce çok kaliteli maçlarına şahit olduk. Bu yüzden de her ne kadar eksik...
- Adil sonuç 03 Kasım 2018, Cumartesi ÖNCELİKLE şunu belirtelim iki takımın da kazancağı bir derbiydi. Galatasaray ilk yarıya taraftarının da desteğişle...
- Hak eden kazandı 29 Ekim 2018, Pazartesi ÜÇ haftadır sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da Fatih hoca en iyi 11'i sanaya sürmeye çalışsa da oyuncularından...
- Yenemiyorsan yenilmeyeceksin 25 Ekim 2018, Perşembe DÜŞLER sahnesinde Galatasaray kendi seyircisi önünde maça iyi başladı. Maçın temposu iki takım için de iyiydi....