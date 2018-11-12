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  • 12 Kasım 2018, Pazartesi

Valbuena etkisi!

FENERBAHÇE'NİN Cocu'nun gidişi sonrası Erwin Koeman'la yakaladığı çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cocu'nun ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin son 3 maçta aldığı başarılı sonuçların ana nedeni bence teknik direktör Erwin Koeman değil, takımın Fransız yıldızı Valbuena'nın 11'e dönüşü.
Galatasaray ve Anderlecht maçlarına damga vuran Valbuena, Alanya maçında da ilk golün hazırlanışında aslanlar gibi mücadele etti, ikinci golün de asistini yaptı.
Yıldız oyuncu Cocu'nun kendisini oynatmamakla hatalı olduğunu gözler önüne serdi.

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*Fenerbahçe sizce Koeman'la yola devam etmeli mi?
Bir söz vardır, "Dere geçilirken at değiştirilmez" Fenerbahçe'nin de takım iyi giderken Koeman'la en azından devre arasına kadar devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
*Alanya galibiyeti takımın öz güvenine nasıl etki yapar?
Ligde uzun süredire kazanamayan Fenerbahçe'nin Alanya'yı yenmesi futbolculara moral oldu. Erwin Koeman'la takım arasındaki uyum da ortaya çıktı.

MAÇIN EN iYİSi: VALBUENA
Harika oynadı. İlk goldeki katkısı müthişti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DJALMA
Alanyalı futbolcu çok fazla top ezdi.
Haberler Yazarlar Hami Mandıralı Valbuena etkisi!
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