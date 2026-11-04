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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'den gelecek

Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bursaspor formasıyla 13 maçta 16 gol atan Kelechi Iheanacho'yu transfer listesine aldı. Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı golcü için girişimlere başladığı belirtilirken, Bursaspor'un yüksek bonservis talebinde bulunacağı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'den gelecek

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı Göztepe karşılaşmasını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Sergio Conceiçao ile anlaşmaya vardı.

Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturan yönetim, ara transfer döneminde önceliğini forvet takviyesine verdi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'den gelecek-2
MURİÇ VE LUKAKU BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında kadroya katılan Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'nun performansları, Fenerbahçe yönetimini yeni golcü arayışına yöneltti.

Süper Lig'de 7 gol kaydeden Muriç, bu gollerin 4'ünü Eyüpspor karşısında 8-0 kazanılan mücadelede attı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'den gelecek-3
Kosovalı santrfor, ligdeki 10 maçın 6'sında gol sevinci yaşayamazken son 3 karşılaşmada yedek kulübesinde kaldı.

Romelu Lukaku ise Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta yalnızca 1 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'den gelecek-4
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ KELECHI IHEANACHO

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinin ilk sırasına Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho'yu aldığı öne sürüldü.

Sezon başında Celtic'ten bedelsiz transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol 1. Lig'de çıktığı 13 karşılaşmada 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'den gelecek-5
Ligde üst üste 12 maçta gol atan Iheanacho'nun serisi, Bandırmaspor karşılaşmasında sona erdi.

Nijeryalı santrfor, 16 golle Trendyol 1. Lig'in gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'den gelecek-6

BURSASPOR'DAN BONSERVİS TALEBİ

Fenerbahçe'nin Iheanacho için Bursaspor'un şartlarını öğrenmek amacıyla ilk temasları kurduğu belirtildi.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Enes Çelik de teklif gelmesi halinde Nijeryalı futbolcunun satışına sıcak bakabileceklerini ifade etti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'den gelecek-7
Nijerya basınında yer alan haberlere göre Bursaspor yönetimi, golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe'den yüksek bir bonservis bedeli talep edecek.

Sarı-lacivertlilerin hedefi ise Iheanacho transferini devre arası transfer döneminde tamamlamak.

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