Bu futbol yakışmadı
Bu yüzden de her ne kadar eksik olsalar da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansının farklı olmasını bekliyorduk.
Ancak Schalke karşısında Muslera'nın bireysel hatası ile gelen erken gelen Sarı- Kırmızılar'ın dengesini bozdu.
Galatasaray ilk dakikalarda kalesinde pozisyonlar verse de Belhanda'nın iki ara pası ile iki kez beraberlik golüne çok yaklıştı. Eğer Onyekuru ve Rodrigues bu fırsatları değerlendirebilse maçın senaryosu çok daha farklı gelişebilirdi.
İŞİ ZORA SOKTU...
Eksik futbolcuları olan Aslan'ın dün akşamki oyun temposu bu arenaya yakışmadı. Schalke çok üstün bir oyun oynamasa da Galatasaray'dan maçı daha çok istedi ve kazandı. Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyrosa dün akşamki oyunun çok daha üstüne çıkmak zorunda.
Cimbom bu yenilgiyle gruptan çıkma şansını da zora soktu. Ancak futbol mucizelere açık bir oyun ve matematiksel şans devam ettiği sürece her şey mümkün.
MAÇIN EN İYİSİ: UTH
Schalke'li futbolcu çok etkili oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODRIGUES
Net bir fırsatı harcadı. Bekleneni veremedi.
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