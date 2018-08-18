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  1. Trabzonspor çok çalışmalı
Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi

Fişi ilk yarıda çekti

TRABZONSPOR dün akşam maçı ilk yarıda kazandı. Tüm hatlar işledi.
Pas trafiği Trabzonspor'un lehineydi. Girilen pozisyonlar gol oldu. Bunun sebebi ilk yarıda topun Trabzonspor'da olmasından kaynaklıydı.
Futbolcular da özellikle ilk yarıda çok istekli olunca ve takım oyununa katkı koyunca goller geldi. Trabzonspor bütün maçlarını dün akşamki karşılaşmanın ilk yarısındaki gibi oynarsa çok canlar yakar diye düşünüyorum.
Bütün oyuncular Başakşehir maçındaki kötü görüntüyü tersine çevirdi.
Sivas maçının ikinci yarısında ise Bordo-Mavili futbolcular daha etkisiz bir görüntü çizdi. Bunda hatalı da oyuncu değişikliklerinin payı olduğunu düşünüyorum. Her şey iyi giderken Yusuf-Kucka ve Rodallega-Burak değişikliği gereksizdi.
Özellikle Yusuf'un oyundan alınması gidişatı etkiledi. İki gol atan Rodallega da sahada kalmalıydı.
Oyundan ilk çıkan isim Sosa olmalıydı. Arjantinli dün de çok etkili değildi. Sonuç olarak Trabzonspor dün maçı hak ederek kazandı ancak bu oyun 90 dakikaya yayılmalı.

MAÇIN İYİSİ: RODALLEGA
Attığı iki golle maça damga vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BRAZ
Sivaslı oyuncu dün kötü günündeydi.
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