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    Hami Mandıralı Hami Mandıralı
    • 13 Ağustos 2018, Pazartesi

    Trabzonspor çok çalışmalı

    TRABZONSPOR, Başakşehir önünde çok iyi niyetli olmasına rağmen yetenek ve becerisini sahaya yansıtamadı. Trabzonspor'u ligdeki ilk maçında hazır görmedim. Oyuncuların tamamına bakıldığı zaman 2,3 oyuncu hariç diğerleri elinden geleni yaptı. Kucka maalesef sahada yoktu. Trabzonspor bir tek Abdülkadir'e kalıyor. O da genç bir çocuk bir yere kadar katkı sağlayabiliyor. Sonuçta sadece mücadele etmek yetmiyor. Oyun kalitesini ve becerilerini sahaya yansıtamalılar.

    PAS YAPAMADILAR
    Trabzonspor'un en büyük sıkıntılarından biri koşmalarına rağmen ilerde top tutmamaları oldu. Trabzonspor topu ayağında tutmalı, gezdirmeli ve pas yapmalı. Böylece ilerdeki hücum oyuncularıyla topun buluşturulması sağlanmalı. İlk maçta karamsar bir tablo çizmemek lazım ama görüntü de hoş değildi. Trabzonspor'un en büyük zaafı sol taraf ve duran toplardı. Zaten ilk golde duran toplardan geldi. Başakşehir çok organize bir takım. Trabzonspor duran toplarda oyuncu paylaşımında çok zayıftı. Bunun da cezasını kestiler.

    MAÇIN iYiSi M.Akbaş
    Trabzon'un en iyisiydi ama tek başına yetmedi

    MAÇIN EN KÖTÜSÜ KUCKA
    Başakşehir önünde çok etkisizdi
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