Trabzonspor çok çalışmalı
PAS YAPAMADILAR
Trabzonspor'un en büyük sıkıntılarından biri koşmalarına rağmen ilerde top tutmamaları oldu. Trabzonspor topu ayağında tutmalı, gezdirmeli ve pas yapmalı. Böylece ilerdeki hücum oyuncularıyla topun buluşturulması sağlanmalı. İlk maçta karamsar bir tablo çizmemek lazım ama görüntü de hoş değildi. Trabzonspor'un en büyük zaafı sol taraf ve duran toplardı. Zaten ilk golde duran toplardan geldi. Başakşehir çok organize bir takım. Trabzonspor duran toplarda oyuncu paylaşımında çok zayıftı. Bunun da cezasını kestiler.
MAÇIN iYiSi M.Akbaş
Trabzon'un en iyisiydi ama tek başına yetmedi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KUCKA
Başakşehir önünde çok etkisizdi
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- Hami Mandıralı
- Trabzonspor çok çalışmalı
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