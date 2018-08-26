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  1. Fişi ilk yarıda çekti
Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 26 Ağustos 2018, Pazar

Adil sonuç

BAŞKENTTEKİ maça dair yorumlara başlamadan önce stadın zemine değinmek gerekiyor. Osmanlı Stadı'nın zemini iki takımın da futbolcularını kötü bir şekilde etkiledi. Trabzonsporlu futbolcular geçen haftaki Sivas maçına göre kötü bir oyun ortaya koydu.
Özellikle Sosa'nın bu takımın lideri olması beklense de Arjantinli hala istenilen seviyede değil. Bireysel değerlendirmelerin dışında maçın hakkı beraberlikti ve öyle de oldu.
Trabzonspor basit hatalar yapmasaydı 3 puanı da alabilirdi.
Trabzonspor'un ayrıca duran toplardaki zaafiyeti göze çarpıyor. Dün de ikinci gol duran toptan geldi.

SAHADA YOKTULAR
Olcay ve Sosa dün Trabzonspor adına sahanın en kötü isimleriydi.
Bu iki futbolcunun dışında Kucka'nın da geldiği andan bu yana takıma katkı vermediğini söylemeliyiz.
Trabzon orta sahası Rodallega'yı daha iyi beslerse Kolombiyalı'nın gol sayısının artacağını düşünüyorum. Dün kötü bir zeminde kopuk bir futbol oynayan Trabzospor için alınan 1 puan önemli bir kazançtır. Bordo-Mavililer artık bundan sonra oynayacağı maçlara odaklanmalıdır.

MAÇIN İYİSİ: RODALLEGA
İyi mücadele etti ve şık bir gol kaydetti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SOSA&OLCAY
İki futbolcu da bekleneni veremedi.
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