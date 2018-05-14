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  1. Trezeguet resitali
Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi

Sezonun en iyi futbolu

Trabzonspor isim oyuncularıyla değil de isim olmaya aday oyuncularla sezonun en iyi futbolunu oynadı.
Hem futbol hem de skor olarak istediğini kolay aldı.
Hem defansif hem ofansif hem de orta saha oyuncularının performansıyla rahat bir maç çıkardılar.
Ayrıca çok iyi pozisyonlar buldular.
Futbolda isim oyuncular önemlidir ama isim olmaya aday oyunculara da gerekli şans verilince kendi becerilerini ortaya koyabiliyorlar.
Bursa gibi zorlu bir deplasmanda 3 puan almayı bildiler.
Trabzonspor sanki sezon başıymış gibi izleyenlere keyif verdi. Hem kendilerini hem de taraftarlarını mutlu ettiler. Demek ki Trabzonspor kendine güveni olarak oynadığında başarıyı fazlasıyla sağlayabiliyor.
Özellikle gol atmasına rağmen Olcay'daki düşüş sürüyor. Trabzonspor gelecek adına daha sağlıklı bir şekilde dizayn edilmeli. Artık gelecek teknik adam kimse o yapılanma içinde Trabzonspor'u arzuladığı hedeflere taşıyacak oyuncu kadrosunu bir araya getirmelidir.
Trabzonspor geleceği adına bazı oyuncularla da yolunu ayırmalıdır. Bunu yaparken titiz bir seçim yapılmalı ve en doğru karar verilmelidir.

MAÇIN EN İYİSİ PEREIRA
Trabzonspor'da sahanın en iyisiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY
Gol atmasına rağmen dün kötüydü
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