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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 06 Mayıs 2018, Pazar

Trezeguet resitali

Dün Trabzon'da bir futbol şöleni vardı ve bu şölenin başrolü Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet'ti. Trabzonspor ilk yarıda ofansif anlamda iyi işler yaptı ama defansta hatalar yapınca rakip bu hataları değerlendirerek golleri attı. Kasımpaşa da savunmada açıklar verdi ancak Burak Yılmaz dün gününde değildi ve pozisyonları değerlendiremedi. Kasımpaşa da bulduğu pozisyonları yakalayınca maç koptu. Dün akşamki maçla ilgili bir parantez de Rıza hocaya açmak lazım. Eğer Abdülkadir sağlıklıysa bu sezonu hayal kırıklığı ile geçiren Olcay Şahan ile maça başlamanın mantığı nedir?

KAYIP İKİLİ
Trabzon'da sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Sosa-Kucka ikilisi dün yine yokları oynadı. Çok büyük maliyetlerle alınan bu iki isim takıma ne zaman katkı koyacak merak ediyorum. Trabzonspor'da dün ciddi bir disiplinsizlik de göze çarptı. Özellikle ikinci yarıda futbolcuların ayaklarından çok çeneleri çalışınca rakip Kasımpaşa için işler çok daha kolaylaştı. Lacivert-Beyazlılar, dün sonuna kadar hak ettiği bir galibiyet aldı.

MAÇIN iYiSi TREZEGUET
2 gol 3 asistle maça damga vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOSA
Arjantinli futbolcu çok silikti.
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