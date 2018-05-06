Trezeguet resitali
KAYIP İKİLİ
Trabzon'da sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Sosa-Kucka ikilisi dün yine yokları oynadı. Çok büyük maliyetlerle alınan bu iki isim takıma ne zaman katkı koyacak merak ediyorum. Trabzonspor'da dün ciddi bir disiplinsizlik de göze çarptı. Özellikle ikinci yarıda futbolcuların ayaklarından çok çeneleri çalışınca rakip Kasımpaşa için işler çok daha kolaylaştı. Lacivert-Beyazlılar, dün sonuna kadar hak ettiği bir galibiyet aldı.
MAÇIN iYiSi TREZEGUET
2 gol 3 asistle maça damga vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOSA
Arjantinli futbolcu çok silikti.
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- Hami Mandıralı
- Trezeguet resitali
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