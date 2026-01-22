Sürücü hız limitinin sınırlı olduğu yerde sınırı aşmış son sürat gidiyordu. Üstelik geçen ay bir trafik cezası yemişti ve yine bir polis tarafından durduruluyordu. "Ah benim kör talihim" diye düşünürken bir trafik polisi kendisine yaklaştı. Arabasından inince görevli memurun mahalleye yeni taşınan ve selamlaştığı biri olduğunu gördü, utandı. Bu durum cezadan kötüydü çünkü.

***

"İyi akşamlar" dedi polis memuru, "birbirimizi böyle görmemiz ilginç." Tanıdık bir memura yakalanmış olmaktan medet uman sürücü gülümsedi, "son günlerde eve hep geç kaldım. İşim gereği çocuğumun yüzünü kaç gündür göremiyorum" diye kendini savundu. Ciddiyetini bozmayan polis memuru, "evet anlıyorum" dedi, "ama kuralları ihlal ettiğinizi de biliyorum."

***

Trafik memuru otomobiline binen sürücünün yanına geldi, kestiği cezanın makbuzunu uzatırken, kendisini asık yüzle karşılayan sürücüye bir de kağıt uzattı. Sürücü önce makbuza baktı sonra kağıtta yazılanları okumaya başladı. "Benim de 6 yaşında bir kızım vardı. Süratli araç kullanan biri tarafından öldürüldü. O adam 2 yıl hapis yattı ve kendi çocuklarını öpüp koklayabildi. Ama benim kızımı tekrar öpüp koklayabilmem için cennete gidinceye kadar beklemem gerekiyor. Lütfen benim için dua et ve dikkat et, bir oğlum kaldı." Sürücü öylece kalakaldı. Birkaç dakika yerinden kıpırdayamadı.

***

Ardından otomobilden çıkıp memurun yanına gitti. "Bana ceza ödemekten daha anlamlı bir gerçeği gösterdiğiniz için size teşekkür ediyorum ve cennetteki kızınız için de dualar edeceğim" dedi. Başını öne eğip memurun elini sıkıp gitti. Sürücü evine girince çocuklarına ve karısına sıkıca sarıldı. Hayatın çok değerli olduğunu ve o hayata saygı göstermesi gerektiğini karısına anlatırken, "memur komşumuzu en yakında ziyaret etmeliyiz" dedi. Karısının da gözleri doldu.

***

Hala emniyet şeritlerinin uygunsuz biçimde kullanıldığını görüyoruz. Trafikte kuralları ihlal edip diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atanları da görüyoruz. Bir sollama yüzünden birbirine silah çekenler var. Yeni moda erkeklik en çok trafikte kendini gösteriyor.

***

Ne acıdır ki unutmadığım gerçekler de var. Alkollü kullandığı Porsche marka aracıyla görevli polis memurunu öldürüp serbest kalan babası zengin züppeyi hatırlayın. O katil sürücü ödediği kan parasına mahsuben, babasının parasıyla hala fink atıyor. İşin en acı yanı zengin sürücüye verilmeyen cezanın yerli otomobiliyle aynı suçu işleyen gariban sürücüye verilmesi.

***

Trafikte hayatını kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğu yaşasaydı anne ve babası onun büyüdüğünü görür, her gün öper ve koklardı. Polis memuru da zengin züppenin alkollü aracıyla hayatını kaybetmeseydi eşinin ve çocuğunun yanındaydı hala!

Balık hafızası!

Aynı konuda görüş belirten iki insan düşünün, ikisine de "uzman" deniyor ama birinin dediği diğerine uymuyor. "Bıktık sizlerin bu popülerlik merakınızdan" diyoruz ama ikisi de duymuyor. Bütün bunlar bizleri alık zannetmelerine izin verdiğimiz için! Ya da balık hafızası hala çok moda olduğu için!