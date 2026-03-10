İsrail'i Ortadoğu'nun Amerika'sı haline getirmek için çırpınan ve saldırmak istediği ülkeleri "terörist" ilan eden iblis!



150 kız çocuğunu bombalarla okulda öldüren, öldüremediği çocuklar için dizini döven, o çocukları sağ salim ele geçirse döve döve öldüreceğinden zerre kadar şüphe duyulmayan ruh hastası!



Komşu ülkeleri birbirine düşürmek için her türlü kalleşliği körükleyen, utanmadan her konuda yalan söyleyen şizofren!



Gariban çocukların ömrünü yediği halde hala doymayan hamburgerci!



Dünyayı tek başına yönetemediği için "Çin işkencesi" gören kıskanç diktatör!



Her sabah aynaya baktığında yüzündeki pudra oranını hesaplayan ama aldığı canların haddi hesabı olmayan, insani duyguları boşaltılmış şeytan!



Pedofili Epstein'in koruyucu dostu, yol arkadaşı müptezel sapkın!



Filistinli karıncaların üzerine benzin döküp ağzından alev üfleyen ejderha!



Yaptığı her kötülüğün bedelini dünyaya pahalıya ödeten ucuz adam!



Hiçbir liderle bilek güreşi yapamayacak kadar yüreksiz!



Ağzında emziği bile olmayan aç ve susuz bebekler için uçak gemisini Amerika'dan kaldırıp Gazze'ye getirecek kadar korkak!



Oyuncak bebekleri bile öldüremediği gecelerde katıla katıla ağlayan cellat!



10 adım atmadan rakibini sırtından vuran ve erkekçe düelloyu reddeden kalleş kovboy!



Vicdanlı insanların gözünde yatacak yeri olmayan yaşayan ölü!



Kim bu adam? Donald Trump!



Peki, yanındaki Siyonist yamak? O da ortağı gibi zehirli sürüngen, insanlık leşi! Böyle iki kalleşi bir araya getiren gerçek; Hitler'in genlerini taşımak! Nerden bulaştıysa!



Dipnot: Bu cellatlar her gün can alırken bizler de hırsımızı yazarak alıyoruz da keşke daha okkalı cümleler kurabilsem!

Sağlıklı beslenme!

Sağlıklı beslenmek ömrü uzatıyormuş. Ne büyük araştırma. Yüreklerde biriken kir gıdalarda mı birikmeyecekti? Ahlaksız tüccarlığın tutturduğu ritim insanların acımasızca harcandığı sistemin kalp atışlarını sağlarken, sağlıklı beslenmek herkese nasip olur mu? Et ve süt ürünlerinin içinde istemediğiniz kadar katkı varken, sağlıklı beslenmek için garibanın bütçesinden ne haber! Yazın katlarda kışın kayak merkezlerinde halay çeken ahlaksız tüccarlar sağlıklı beslenmenin ne demek olduğunu gösterirken, garibanlar hayatta kaldığına şükrediyor.