Samsun karşısında kendine düğümlenmiş bir Fenerbahçe. Yediği kolay gollere bakınca "benden bu kadar" havasında bir takım duruşu. Temsil etmeyi reddettiği kaliteyle, teslim olmaya müsait takım duruşunu son dakikalara kadar da muhafaza etti. Son dakikalarda iki mucize gol 3 puanı kazanmaya yetti. Bunda Samsun kenar yönetiminin de katkısı büyüktü.

***

Savunması uyuklayan bir takımın yediğinden fazlasını atmakla yükümlü olduğunu not düşerken, her maçta suçüstü yakalanan Mert Müldür ve Levent Mercan ikilisini özellikle işaret etmemiz gerek. Oosterwolde de yenilen gollerden sonra savunma oyuncusu olduğunu fark ediyor. Takımda parmakla gösterilen tek adam Guendouzi, diğerlerinin adı var kendileri yoktu.

***

Beşiktaş-Galatasaray maçında da futbol yoktu, hakem başrole çıktı. Sane'nin ilk yarıda yaptığı hareket ikincisinden çok daha net kırmızı karttı. Omishen'in de ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Hakemlerimiz de bu kadar! Ama Beşiktaş, 50 dakika 10 kişi oynayan Galatasaray karşısında otobanda benzini bitmiş otomobil gibiydi. Kazanmak adına hiçbir teori geliştiremedi.

***

Maçın en ayıplanacak hareketi Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'ye ait. Centilmenlik de bir kuraldır. Kaleci Uğurcan'ın sakatlanıp taca attığı topun oyuna sokulurken rakibe verilmesi gerekirdi, Orkun, Olaitan'a "devam" işareti vererek küçüklük gösterisine sığındı. Oysa Beşiktaş'ta kaptan olmak asaleti emreder. En pahalı transfer diye böyle bir futbolcunun koluna o bant takılırsa, bir şeyler gitti mi gider!

