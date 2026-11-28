FUTBOL sadece futbol değildir. Futbol haklı davadır, direniştir, insanlık suçlarına karşı tek yürek olmaktır. Mutlak sorgu gerektirir. Dünyayı yönetenler günahlarını her zaman açığa çıkardı. Sanık olması gerekenler katliama tanık olmanın keyfini çıkardı. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Önce Beşiktaş vardı, şimdi yine Beşiktaş var. O Beşiktaş, İsrail polisiyle anlaşma yapan Gürcü polisini de yendi, İsrail takımını ve arkasındaki Siyonist güçleri de. Bu şeref onlara ait.

Nefesleri kan kokan İsrailli futbolcuların elini bile sıkmayan futbolcuların her birinin elini öpüyorum. O kanlı elleri sıkmadıkları için.

Her şeyden önemlisi onların canını yaktıkları için. Neymiş, sporun siyaseti olmazmış. Peki, İsrail ve Amerika'ya uşaklığın siyasetini yapan UEFA'ya bir kez daha soralım. "Orta doğu ülkesi İsrail'in Avrupa'da ne işi var?" İsrail'i korumak, Filistinli bebekleri ve Beşiktaş'ın haklarını korumaktan daha değerliyse, Beşiktaş da o haksızlığı hepinizin gözüne sokar, bir daha çıkaramazsınız!

Bütün dünyanın yapamadığını Beşiktaş bir maçta göstermiş, yüzlerine gaz sıkılan, utanmadan onları gözaltına alan Gürcü polisine karşı heykel gibi durmuştur.

Futbolcular terinin son damlasına karşı savaşırken, onurlu duruşun ne demek olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Futbolcusu, yöneticisi ve arkasında duran Türk halkıyla bir tarih yazmıştır. O tarihin bütün dillerde tercümesi aynıdır; "kahramanlar geçidi!" Onlar insanlık düşmanlarına karşı direnmenin kahramanları. Uçak gemisini Amerika'dan kaldırıp, bebek katillerine arka çıkanlara karşı durmanın asil kahramanları. Masal kahramanı değil, şerefli duruşun gerçek kahramanları.