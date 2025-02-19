SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Onur ve utanç!

Onur ve utanç!

HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

Tüm Yazıları
hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 19 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

FENERBAHÇE'NİN maçlarının başlangıcıyla sonu arasında futbol uçurumu var:
Sonuç hanesinde 3 puan yazıyor olsa da Fenerbahçe'nin futbola borcu var. Üstelik galibiyette talihle tasarlanmış goller de mevcutken!
Kasımpaşa karşısında pahalı etiketlerin manzarayı seyre daldığı gecede, bir adam çıktı meseleyi halletti. En Nesyri nereden ve ne zaman çıkacağı belli olmayan ve zıpkın gibi golcü.
Kaç maçtır galibiyet resmi çizen usta bir ressam. Sahanın içindeki Fenerbahçeli futbolculara baktım da herkes aynı rolü üstlenmiş değildi. Azalan yanlarını onaran birini bulmanın keyfini çıkarıyordu birçoğu.

***

Galatasaray'a baktım, Rize'de kötü futbol masalının içinden bir kahraman çıktı sahneye;
Osimhen. Bu adamda başka bir şey var. Fizik ve geometri, inanç ve sadakat, kıran kırana mücadelede kısasa kısas. Ve can alıcı goller. Üstelik bu adam kiralık ama o formanın içinde Galatasaray'ın galibiyetinin dışında her ihtimale karşı bir mücadele örneği gösteriyor.
Aldığı paranın karşılığını veren kaç futbolcu var sahalarda?

***

Önümüzde hafta ligin kaderini belirleyecek bir derbi var. Üstelik maçı yabancı bir hakemin yöneteceği konuşuluyor.
VAR'daki yabancının Mertens'in penaltısında "yüz karası" olduğunu gördükten sonra yabancı gelse ne olur!
Mesleğinin gereklerini yerine getiremeyen yerli hakemler adam kayırmaktan, sahte faullere düdük çalmaktan topu oyunda tutmayı bile beceremezken, korkaklığın ve adaletsizliğin sembolü haline geldilerse, böyle bir durumdan büyük utanç duymaları gerekir.
Yabancı gelse de gelmese de!

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Balık tutan adam! 19 Şubat 2025, Çarşamba Gençler için! 18 Şubat 2025, Salı Aşk olsun! 14 Şubat 2025, Cuma Kitaplar! 13 Şubat 2025, Perşembe
Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...
Baba-kız pozları ilgi gördü!
Denizli Buldan yolunda öğrenci servisi devrildi! 2 ölü 26 yaralı!
Denizli'de öğrenci servisi devrildi! 2 ölü 26 yaralı!
Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi
G.Saray'da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi
Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Yazarlardan G.Saray yorumu! "Şifreleri çözülmüş"
TÜSİAD skandalı savundu! Yine siyasi mesaj çabası...
TÜSİAD skandalı savundu!