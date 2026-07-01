Açlar, toklar, bitik olanlar olmayanlar cümlesi. İşi olanlar olmayanlar, hayattan umudu kalmayanlar. Yoksullar, orta halliler, dertli oldukları her halinden belliler.
Kimileri bir deniz kıyısına gider gibi kimileri ayaklarının götürdüğü yere gider gibi yürüyordu.
Kendilerini bağımsız hissedenler de yürüyordu, bakımsız olanlar da.
Kıyıya vurmuş yengeçler gibi yürüyenler de vardı, karıncayı incitmeyecek kadar narin yürüyenler de. Hiç oralı olmayanlar vardı da buralı olup olmadıklarının anlamı yoktu. Kimileri İstanbul'a kasten zarar vermeye gelmiş de "beni önden gönderdiler kendileri yolda" der gibi yürüyordu.
Bazıları şehrin nemli ve kasvetli havasına uygun adım yürüyordu.
Hayata lanet okur gibi yürüyenler de vardı kitap okur gibi yürüyenler de. Hafızasından eski İstanbul'u silmemiş gibi yürüyenleri pek bulamadım. İnsanların asabını bozmak için yola çıkanlar da vardı, kendinden başkalarının yürüdüğünün bilincinde hareket edenler de. Kimileri kaybettiği düşlerini arar gibi yürüyordu, kimileri kurşun bakışlarıyla birilerini tarar gibi.
Düşünüyorum da her şeyin istediğimiz gibi olması gerekmiyor ama istemediğimiz şeylerin olması da gerekmiyor. Acı ama gerçek; insanların çoğu her kafadan bir ses çıkarır gibi yürüyordu. Kimi hayattan bıkmış, kiminin canının yarısı kendisinden önce yola çıkmış gibi.
MUTLULUK TAKVİMİ
Kapına alarm taktır.
Ucuz tatil planı yap.
Kendi yaptığın ayranı iç.
Koşarak çıktığın
Merdivenlerden
Ağır adımlarla
İnmen gerekir
Anılara bile
Fark ettirmeden
Bu yangın yürekte
Sönmen gerekir
Ben almışım aşkımı
Dik başımla giderim
Bu hasret yağmurunda
Islana ıslana
Yemin billah olsun ki
Kaç ömürse öderim
Kaderin omuzuna
Yaslana yaslana
Hakkı YALÇIN
'Sınırsız dünya' hayali gençliğimizde organik bir ütopyaydı.
Jest Oldu
Sevgili Mustafa Sandal'la eskimeyen şarkımız 'Jest Oldu' şimdi Ziraat Bankası'nın reklam filmi şarkısı oldu. Reklam için düzenlenen sözlerle şarkıyı seslendiren Mustafa Sandal'a sihirli bestesi ve emekleri için bir kez daha teşekkür ederken, harika filmi izleyince gurur duydum.
Fia İletişim Ajansı Genel Müdürü Fatih Öztürk, Müşteri İlişkileri Sorumlusu Serkan Sarıkaya, filmin yönetmeni Doğan Tanyer, filmin oyuncusu Görkem Sevindik ve tüm set ekibi. Her birinin bu reklam filminde emekleri büyük.
Hayatımın şarkısına hayatımın reklam filmi. 'Bankkart Jest' ile Ziraat Bankası'nın tarihine geçmek de bu gururun öznesi.