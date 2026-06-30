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HAKKI YALÇIN
HAKKI YALÇIN
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Hakem devrimi!

Eklenme Tarihi 30 Haziran 2026
Bazı meslekler sebepsizce sevilir, futbolculuk gibi. Çocukların hayal sokağında o futbolcuların isimleri yazılıdır. O yüzden hepimiz o çocukluk sevdasının eserleriyiz. Ve o yüzden bu Dünya Kupası'nda yıldız arıyor gözlerimiz. Organik halinden uzaklaşıp daha organize olsa da sıradan bir Dünya Kupası izlerken. 1974 yılının Dünya Kupası finali benim tarihimde "yıldız tarlası" olarak kayıtlı. Johan Cruyff da en özel futbolcu.
Sürekli kitap okuyan Rinus Michels gibi bir teknik adamın öğrencisi. Sadece saha içinde değil, saha dışında da varlığını ispatlayan eşsiz bir futbol insanıydı.

***

Bu Dünya Kupası'nda hakemlik devrim yaptı. Futbolun yeniden erkek oyunu olmasına yönelik bir devrim. Bırakın sahte faulü, kıran kırana ikili mücadeleleri bile devam ettiren hakemlerin, topun oyunda kalma süresine kattıkları değer alkışlık. Bizim hakemler dünya futbolunda neden saygı görmediklerini anlamış mıdır acaba? Kendini yere atan soytarılara kurban olurken, adam kayırırken, hakemliğin cesaret ve adalet gerektirdiğini göstermeleri için yeni bir sezon duruyor önlerinde. Bekleyip göreceğiz!

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Futbol asla futbol değil artık. Bazen sihirli bir masal bazen kirli bir oyunun parçası bazen de politika ve paradır. Ülkemizde kötülükle beslenen adamların hala sistemin gözbebeği olarak lanse edilmesi de insanlık adına yaradır. Yılan ıslıklarıyla para muslukları kardeş! Dürüst insanların sessizliği duvar diplerine sinmiş. O duvarlara gençliğimizde neler yazmıştık oysa. Keşke kulağı duysa zamanın! İçten dostlukların anısına mahsuben.

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