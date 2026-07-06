Acun Ilıcalı'dan 1 milyar dolarlık imparatorluğun yeni hamlesi: "Bana herkes deli misin dedi"
Acun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya'nın aylık ekonomi dergisi InBusiness Temmuz sayısı kapağında yer alıyor. Ilıcalı, dergiye verdiği röportajda Hull City için hedefinin Avrupa kupaları ve UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi. Ünlü iş insanı, servetinden çalışanlarına, risk almaktan dünya kupası favorilerine kadar birçok konuda samimi değerlendirmelerde bulundu.
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