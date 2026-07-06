Acun Ilıcalı'dan 1 milyar dolarlık imparatorluğun yeni hamlesi: "Bana herkes deli misin dedi"

Daha önce Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a yaptığı yatırımın kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını belirten Ilıcalı, "Hollanda'daki süreç bana hedeflerimi büyütmem gerektiğini gösterdi. Benim hayalim her zaman İngiltere'de Premier Lig seviyesinde bir kulüp sahibi olmaktı." dedi.

Hull City'nin bugünkü ekonomik değerine de değinen Ilıcalı, "Kulübün değeri şu anda 250-300 milyon sterlin seviyesinde. Eğer iki sezon daha Premier Lig'de kalırsak bu rakam 450-550 milyon sterline çıkabilir." ifadelerini kullandı.