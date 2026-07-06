CANLI YAYIN
Geri

Acun Ilıcalı'dan 1 milyar dolarlık imparatorluğun yeni hamlesi: "Bana herkes deli misin dedi"

Acun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya'nın aylık ekonomi dergisi InBusiness Temmuz sayısı kapağında yer alıyor. Ilıcalı, dergiye verdiği röportajda Hull City için hedefinin Avrupa kupaları ve UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi. Ünlü iş insanı, servetinden çalışanlarına, risk almaktan dünya kupası favorilerine kadar birçok konuda samimi değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Acun Ilıcalı InBusiness dergisine konuştu: Hull City, TV8 ve EXXEN planlarını açıkladı

Acun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya'nın aylık ekonomi dergisi InBusiness'ın temmuz sayısına kapak oldu. İş, spor ve medya yatırımlarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Hull City'nin geleceğine yönelik hedeflerini, TV8 ve EXXEN'in büyüme planlarını, girişimcilik anlayışını ve kişisel servetine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Acun Ilıcalı’dan TV8 için bomba karar: Bir yıl içinde halka açılıyor

ACUN ILICALI'NIN YENİ HEDEFİ

Medya yatırımlarıyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, TV8'in sürdürülebilir bir ekonomik yapıya ulaştığını belirterek şirket için yeni bir hedef ortaya koydu. Ilıcalı, "Bir yıl içinde TV8'i halka açmayı planlıyoruz." dedi.

Takvim Kaynak Tercihleri
EXXEN’in abone sayısı açıklandı: Şampiyonlar Ligi döneminde zirve yapmıştı

EXXEN'in büyüme sürecine de değinen Ilıcalı, UEFA Şampiyonlar Ligi yayınlarının yapıldığı dönemde platformun 1 milyon aboneyi geçtiğini, bugün ise yaklaşık 400 bin aboneyle faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Acun Medya'nın büyümesinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını ifade eden Ilıcalı, Almanya, ABD ve Latin Amerika pazarlarında da yeni projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Acun Ilıcalı: Hull City’yi Premier Lig’e çıkarmak kariyerimin zirvesi

"EN ÖNEMLİ EŞİĞİ GEÇTİK"

Yaklaşık 20 milyon sterlin karşılığında satın aldığı Hull City'nin bugün Premier Lig'de yer almasının kariyerindeki en büyük başarılarından biri olduğunu söyleyen Ilıcalı, bundan sonraki hedeflerini de açıkladı. Ilıcalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hull City benim için daha ileriye gidebilecek bir takım. Potansiyeli var. En önemli eşiği geçtik ve Premier Lig'e çıktık. İlk hedefimiz ligde kalmak. Bu çok zor ama başaracağımıza inanıyorum.

Hull City’nin hedefi Şampiyonlar Ligi: 4-5 yıllık proje başlıyor

Sözlerini sürdüren ünlü iş insanı, "Ondan sonra hayalimiz Avrupa kupalarına katılmak. Sonraki hedefimiz ise Şampiyonlar Ligi. Bunu 4-5 yıllık yeni bir proje olarak görüyorum." dedi. Premier Lig'e yükselmeyi "hayatının en büyük gururu" olarak tanımlayan Ilıcalı, "Dünyanın en çok izlenen liginde bir Türk kulüp sahibi olmak benim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Video Oynatma İkonu Acun Ilıcalı'dan 1 milyar dolarlık imparatorluğun yeni hamlesi
Acun Ilıcalı: Hull City’yi alırken herkes ’Deli misin?’ dedi

"BANA HERKES 'DELİ MİSİN?' DEDİ"

Hull City yatırımına başlarken çevresinden çok sayıda eleştiri aldığını anlatan Ilıcalı, daha önce TV8'i satın aldığında da benzer yorumlarla karşılaştığını söyleyerek "Bana herkes 'Deli misin?' dedi. TV8'i aldığımda da aynı şeyi söylediler. Ama ben risk almaktan korkan biri değilim." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı başarı formülünü açıkladı: Topu ceza sahasına getirmek şansı getirir

Acun Ilıcalı, başarı anlayışını ise şu sözlerle özetledi:

Ben topu hep ceza sahasına getiririm. Şans dediğiniz şey de orada başlar. On beş şut atarsanız biri defansa çarpıp gol olabilir. Önemli olan sürekli pozisyon üretmektir.

Hull City’yi 20 milyon sterline aldı: Varlık olmaması avantajdı

"KULÜBÜ 20 MİLYON STERLİNE ALDIM"

Hull City'nin satın alma sürecine ilişkin finansal detayları da paylaşan Ilıcalı, kulübün o dönem büyük varlıklara sahip olmamasının yatırım açısından avantaj sağladığını belirtti. Ilıcalı, "Kulübü 20 milyon sterline aldım. Eğer ciddi varlıkları olsaydı fiyatı 60 milyon sterline çıkardı. Varlık olmaması bizim için avantajdı. Çünkü ben parayı taşınmazlara değil, oyunculara harcamak istiyordum." sözlerini ifade etti.

Hull City’nin değeri 10 kat arttı: Şimdi 250-300 milyon sterlin değerinde

Daha önce Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a yaptığı yatırımın kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını belirten Ilıcalı, "Hollanda'daki süreç bana hedeflerimi büyütmem gerektiğini gösterdi. Benim hayalim her zaman İngiltere'de Premier Lig seviyesinde bir kulüp sahibi olmaktı." dedi.

Hull City'nin bugünkü ekonomik değerine de değinen Ilıcalı, "Kulübün değeri şu anda 250-300 milyon sterlin seviyesinde. Eğer iki sezon daha Premier Lig'de kalırsak bu rakam 450-550 milyon sterline çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı çalışan bağlılığının sırrını anlattı: Kriz dönemlerinde bile kayıp olmadı

"ONLARIN SEVGİSİNİ HEP HİSSETTİM"

Acun Ilıcalı, röportajda çalışan bağlılığına ilişkin soruları da yanıtladı. Şirket büyümesine rağmen çalışanlarıyla kurduğu bağı koruduğunu belirten Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Önemli krizler yaşadık. Biz de şirket olarak zorlandığımız dönemler geçirdik ama çalışan kaybımız çok az oldu. Bu benim için büyük mutluluk. Eskiden 50 kişiydik, herkesle birebir ilgilenebiliyordum. Sonra 500, 1000, 1500 kişi olduk. Artık herkesle birebir ilgilenemiyorum ama onların sevgisini hep hissettim.

Acun Ilıcalı: Çalışanlarıma sabah erken kalkma baskısı yapmam

Çalışanlarına zaman baskısı uygulamadığını vurgulayan Ilıcalı, "Sabah insanlar niye erken kalkıyor diye düşünürüm. Çalışanlarım üzerinde vakitsel baskı hiç yaratmam. Rahat etmelerini sağlamaya çalışırım. Mümkün olduğunca sıra dışı avantajlar sunuyorum." dedi.

Son yıllarda yatırımlara öncelik verdiklerini belirten Ilıcalı, önümüzdeki dönemde çalışanların yaşamına daha fazla katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Acun Ilıcalı’dan çalışanlarına müjde: Hayatlarına daha fazla dokunacağım

YATIRIM VE ÇALIŞAN İLİŞKİSİ

Ilıcalı, "Yatırım, yatırım, yatırım derken bir noktada çalışanın mutlu olacağı alanlardan fedakarlık etmiş oluyorsunuz. Bundan sonraki süreçte 20 yıldır, 15 yıldır, 10 yıldır birlikte yürüdüğüm arkadaşlarımın hayatına daha fazla dokunabileceğim bir dönem olacağını düşünüyorum." dedi.

Acun Ilıcalı: Servetim arttıkça aldığım riskler de büyüyor

Serveti arttıkça risk iştahının azalıp azalmadığı sorusuna da yanıt veren Ilıcalı, bunun tam tersinin geçerli olduğunu söyledi. Ünlü iş insanı, "Öyle olsaydı Hull City'yi almazdım. Servet büyüdükçe aldığım riskler de büyüyor. Aynı şeyi yapmaktan mutlu olmuyorum. Hep yeni bir şey yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı risk alma stratejisini açıkladı: Sezgi ve matematik birleşiyor

"BUNUN KENDİ İÇİMDE BİR MATEMATİĞİ VAR"

Risk alırken tamamen plansız hareket etmediğini söyleyen Ilıcalı, "Risk alıyorum ama bunun kendi içimde bir matematiği var. Sezgilerimle bu matematik birleşiyor. Şükür ki şimdiye kadar başarılı oldum. Allah da hep yardım etti. Birçok yerde son anda dualarla başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Acun Ilıcalı servetini açıkladı: 1 milyar doların üzerinde

KİŞİSEL SERVETİ NE KADAR?

Kişisel servetine ilişkin de konuşan Ilıcalı, "Ben tek başıma bir yapı kurdum. Şirketler, yatırımlar, markalar... Hepsini topladığınızda 1 milyar doların üzerinde bir servetten bahsedebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası tahminlerini de paylaşan Ilıcalı, favori ülkelerinin Brezilya, Arjantin, İspanya ve Fransa olduğunu söyledi.

Kimin kazanmasını istediğimi sorarsanız gönlüm Brezilya ve Arjantin'den yana. Avrupa'da ise İngiltere'yi destekliyorum. Çocukluğumdan beri İngiltere'nin benim için ayrı bir yeri var.

Acun Ilıcalı: Şükürler olsun pahalı bir hata yapmadım

Röportajın sonunda yöneltilen kısa sorulara da dikkat çeken yanıtlar veren Acun Ilıcalı, "Hayatımın en pahalı hatası neydi?" sorusuna, "Şükürler olsun pahalı bir hata yapmadım." yanıtını verdi. Premier Lig'e çıkılamaması halinde 70 milyon sterlin daha yatırım yapıp yapmayacağı sorusuna ise, "Yapardım. Çünkü o yola baş koymuştum. Takımı güçlendirerek devam ederdim." dedi.

Acun Ilıcalı: Türkiye’den yeni dünya markası çıkacağını düşünmüyorum

NEDEN DÜNYA MARKASI ÇIKMIYOR?

Türkiye'den neden dünya markası çıkmadığı yönündeki soruyu ise "Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dünyanın marka yaratma dönemini kaçırdık. Bugün THY ve Nusret dışında aklımıza dünya markası gelmiyor. Bu saatten sonra da yeni bir dünya markası çıkacağını düşünmüyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Acun Ilıcalı en büyük korkusunu açıkladı: Yüzlerce kişinin sorumluluğunu taşımak

Başarının temelinde paradan çok cesaret olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Doğru risk almak gerekiyor ama deli cesaretinden bahsetmiyorum." ifadelerini kullandı. Kendisini en çok korkutan iş riskinin finans değil insan hayatı olduğunu belirten Ilıcalı, "Yüzlerce kişinin sorumluluğunu taşımak benim için en büyük risk." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraflar Takvim arşiv, AA ve sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin