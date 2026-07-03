ülkelerinin Dünya Kupası'nda futbolun önde gelen ülkelerine karşı gösterdiği organik mücadeleyi görünce keyif alıyorum. Kaybetmeleri bile rakiplerin kazanmasından değerli.Onlar tarih boyunca sömürülmüş ve kasten yoksul bırakılmış ülkeler."Afrikalı gibi çalışıyor, Arap gibi yiyor" sözünün açılımına bakarsanız, Afrika'nın verdiği mücadelenin değeri de ortaya çıkar.

Afrika'da her 10 saniyede bir çocuk ölürken Dünya Sağlık Örgütü yıllık 7 milyar dolarlık bütçenin binde birini bile Afrika için harcamaz. İnsanları kırıp geçiren Ebola virüsüne neden erken müdahale edilmedi sanıyorsunuz?

Afrikalı çocuklar hayırsever insanların açtığı kuyulardan su çekiyor da Dünya Sağlık Örgütü için Afrika denince paralar suyunu çekiyorsa, orada insanlığın kanı çekilmiş demektir ama kimsenin umurunda değil.

Görüntüleri yıllardır izliyoruz.

Afrikalı babalar taşı sıkıp suyunu çıkarır, Afrikalı anneler ağızlarına çektikleri suyla çocuklarını yıkar.Gözündeki yaşları bile kuruyan bir annenin dramı, dörtte üçü suyla kaplı bir dünyada böyle yer bulur. Afrika ve Ortadoğu insanı; yaşlanmayı reddeden Bill Gates ve Elon Musk gibi şeytanlar için, dünya nüfusunun dizayn edilmesi gereken kesimini temsil eder.

Hayat bir tahterevallidir. İki ucu vardır tahterevallinin, biri yükseğe çıkar ayakları yerden keser diğeri yüksekteki ucun dengesini sağlarken yere basar. Tahterevallide oyunu kuralına göre oynayacaksın, çünkü bu oyun şahsiyetli bir oyundur. Bu oyunda herkesin hakları var, o yüzden hep yüksekte durmanın hiçbir zevki yok. Zaten hayatın kuralıdır; yükselen her şey düşecektir.

İnsanlık adına yapılması gerekenle yapılmaması gereken gerçekler arasında gezinti yapanlar, paralarına ve iklimlerine güvenmesinler. Dünyanın haysiyetsiz kısmını temsil edenlere karşılık şahsiyet çok şeyin ifadesidir. Ruh kuraklığı da susuzluktan daha tehlikelidir çünkü.

O yüzden geleceğin dünyasında kapitalist şeytanların kaybetmesi kaçınılmaz olacak! Nasıl mı?

Hayatın da kendine göre sihri var!

MUTLULUK TAKVİMİ



Hayvanları susuz bırakma.

Gün batımını fotoğrafla.

Ağaç gölgesinde kitap oku.

Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar

Çocukluğumuz durur

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler

Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulağımda çınlıyor

O eski kırkbeşlikler

Hakkı YALÇIN



Şöhretli 'finansal bedenler' şu sıralar yazlık mekanlarda sahne alıyor!

BİR SÜRE YOKUM!

Yıllık iznimin bir bölümünü kullanacağım için yazılarıma bir süre ara vereceğim. Gerçekten sıkıntılı bir kış mevsimi geçirdim. Mezarlıklar hastaneler ve yılların yorgunluğu.

Dinlenmek için Bodrum'a Çeşme'ye gitmem gerekmiyor. Bir bebeğin kokusunu da bir gitarın sesini de her yerde duyabilirim. Belki daha sağlıklı düşünmek ve yeni şarkılar yazmak için böyle bir izin gerekçedir!