Yapay zekanın buruşuk şarkılarının yanında, boş tenekeyle kurumuş ağaç dalı ne güzel orkestra olur. Hele bir de eşlik eden sokak şarkıcısı varsa, alın size doğal sanatın kralı.Yapay zekanın yaşlanma ihtimali yoksa, hayat tecrübesi denen gerçekle de uzaktan yakından ilgisi yok demektir. Hoplaya zıplaya müzik dünyasına uşaklık eden sistemin, birbirine omuz vermiş insanların fotoğrafında yeri olabilir mi?

Kendisinden önce yazılmış mektupları ele geçiren bir hırsıza benziyor yapay zeka. Eski cümleleri harmanlayıp sözde yeniden yazıyor. Gerçek sahiplerine ulaşma imkanı sıfır. Hayatında hiç otobüse binmemiş, duraklarda ıslanmamış, bir duvara yaslanmamış soysuz bir hırsıza aşk mı saygı duyacak?

Kalbinden koca bir hayat geçmediyse yapay zeka karşıdan karşıya bile geçemez. O yüzden yapay zekayla hazırlanan reklam filmlerine yasak geldi bile.

Yapay zekanın kendisinden önce doğal biçimde üretenlerden çaldıkları, beynine yüklenen bilgilerden çoksa, zamanın sorgulanmasından kaçmak da suçtur. Çünkü başka yöne çevrilen başlar, gerekeni değil istediğini görmeye başlar. Buna da teknolojik saldırı denir. Emek olmadan yapılan yemektir yapay zeka.

Gün gelir insanın boğazına oturur ve gitmez!

Kiralık evlerin eski sahiplerine gelen mektuplar bile saygıdan açılmazdı da mektubun sahibi aranırdı. Adaletsiz mezbahadır yapay zeka. O yüzden sarı saman kağıtlarına tükenmez kalemle yazılan şiirleri, bugün bilgisayara komut vererek peydahlanan duygusuz satırlara değişmem!

Bu teknolojik dünyada düşenlere vurulurken, "insanlar nasıl bu kadar kötü olabiliyor?" diye içimiz içimizi yer. İletişimin genişlemesiyle, nefretin ve kötülüğün büyümesi arasındaki ortak paydanın tercümesi; teknoloji insanların içindeki kötülüğü açığa çıkarmıştır.

O yüzden nostaljiye yakın durmak suçtur. Teknolojide bir tuşla her şey siliniyor ama nostalji bizlerde 'hafıza' olarak biliniyor. Yapay zeka dünyanın geleceğine ceza olarak üretilmiş bir mahşer anonsudur.

MUTLULUK TAKVİMİ



Ya kitap oku ya belgesel izle.

Suyu boşa harcama.

Çocuklara satranç öğret.

Duyarlı ol.

Birlikte yaşanan

Son harika yaz

Biraz Bodrum kalmış

Çeşme biraz

Unutmak istese de

Yürek bazen kıyamaz

Kenarda köşede

Kokun kalmıştır biraz

Bizde özeldir yeri

Kalbimizi çalanların

Yaşanan her şey için

Çok teşekkür ederim

Biliyorum bir daha

Bana dönmeyeceksin

Kabul etmesen bile

Senden özür dilerim

Hakkı YALÇIN

Gerçek aşkta, dantel yakalı papatya, fiyakalı orkideye bin basar!

Vicdanlar boş!

Borsa işlemleri para piyasaları insan hayatından daha çok değer buluyorsa, insanlığın ölçüsü paradır artık. Hayatın içinde kendini pahalıya satmak diye bir tabir vardır ki bunda mücadele onuru mevcuttur. Ama ucuza satmak diye bir şey vardır ki dolar üzerinden bile beş para etmez!

"Filistinli çocukların sapanlarında taş olmak, paranın karşısında eğilen baş olmaktan bin kere değerlidir" cümlesinden alınan varsa, bilin ki onların vicdanları boş cepleri doludur.