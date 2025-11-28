Bir arkadaşımın kullandığı otomobilin içinde yoğun trafikteydim. Yolun kenarında temiz yüzlü ama üstü başı harap bir kadın duruyordu. Başkalarının "deli" dediklerine ben her zaman "insan" derim. Kadına gönlümden kopanı uzattım, arkadaşım "parayı tanıyacağından bile şüpheliyim" dedi.

"Olsun" dedim, "Allah bazı insanları karşımıza sebepsiz çıkarmaz!"

***

1999 yılında yayınlanan "İçimde Sakladığım Şehir" adlı kitabımda anlattığım yaşlı bir kadınla ilgili gerçek bir hikayem vardır. O yaşlı kadın bundan 37 yıl önce Marmaris'te eşimin kullandığı otomobile yanaşmış ve "Muğla'ya mı gidiyorsunuz?" diye sormuştu.

Kadını otomobile aldık, gitmesi gereken yola kadar bize eşlik etti.

Hayatını anlattı, yoksul aylığıyla yaşayan garip ama ilginç bir kadındı. 70'li yaşlarında dişleri bembeyaz. Üzerimde bulunan parayı kadına verdim. Yaşlı kadın araçtan inene kadar defalarca dua etti. En çok da kazadan beladan korunmamız adına. İstediği yere gelince indirdik, elinden tutup yolun karşı tarafına geçirdim. Ve gözden kayboldu.

***

Yolumuz Didim'di, Bafa Gölü'nün kenarından geçmek zorundaydık. O zaman trafik iki yönlüydü. Trafikte önümüzde bir otobüs vardı arkamızda da Alman plakalı bir otomobil sollama yapmamız için sürekli korna çalıyordu.

Eşim daha fazla dayanamadı ve otobüsü solladı. O sırada karşıdan başka bir araç geliyordu ve Bafa Gölü'ne uçmamız an meselesiydi. İki tekerlek havada kıl payı kurtulduk. Bu manzaradan sonra kurduğum cümleyi hatırlıyorum.

"Direksiyonu o yaşlı kadın tutmuştu, şeytan gölün ortasında azaptaydı kahrolmuştu!"

***

Hayatta iki olasılık var. Ya yaşarız ya ölürüz. Eğer ölürsek yine iki olasılık bizi bekliyor. Ya cennet ya cehennem.

İnsanlar seni davranışlarınla yargılar Allah kalbinle. Kalbini iyiliklere açtığın zaman tek olasılık var, "hayat senin için korkulacak bir şey değil."

***

Ahlakı bozan ve kötülüğü güçlendiren para Allah'ın emirlerini bile unutturmuştur. Paraya tapanlar için "iyilik" diye bir kavram yoktur.

Onlar için iyilik; kötülükle kazandıkları paraya ihanet sayılır. O yüzden para ve kötülük arasında kan bağı vardır! Meslek onuru bile satılır hale gelirken, paranın oluşturduğu güç, kötü insanların el üstünde taşınma şartlarını oluşturmuştur ki insanlık adına en büyük ihanet budur.

O yüzden kötülüğe paha biçilmez!

***

Ama bu ülkede bebek kokusunu seven, her şey çürüyüp giderken sağlam kalan değerleri savunan insanlar da çok.

Çocukları omuzlarında taşıyanlar, dilinde zehir taşımayanlar! Asıl zenginliğin yüreklerde olduğunu bilenler, her şeyden önemlisi insan olarak yaratılmanın borcunu ödeyenler.

Hak yemenin iyilik yapmaktan daha değerli olduğunu öğreten evrim projesi amacına ulaşsa da bizler eski moda olarak kalmaktan vazgeçmedik.

Bir yazarın en büyük mutluluğu öyle insanlarla bir cümlenin içinde buluşmaktır. O yüzden bizim elle yazdığımız mektuplarımızın zarfı açıktır.



28 KASIM 2025 MUTLULUK TAKVİMİ

Minimalist hayatı seç.

Kendi yaşam koçun ol.

Gece radyoda müzik dinle.

Bebek kokla.

Bedeli her neyse

Ödedim elbet

Bir lokma öfkeye

Bin yudum hasret

Alın yazımdan

Bir roman çıkar

Aşkını harcayan

Kullara ibret

Bilemem kaç kulaç

Hayatın suyu

Yüreğim sürgünde

Geceler boyu

Şimdi gözlerimde

Bu dipsiz kuyu

Severek harcanan

Yıllara ibret

Hakkı YALÇIN



İnsanlar en çok görmek istemedikleri gerçeklerin içinde saklanır.



Mesele can!

Beyaz Saray yakınlarında vurulan iki Amerikan ulusal muhafız askeri dünyanın gündemi oldu. Saldırıların her çeşidine karşıyız. Asker ya da sivil; can almanın insanlık kitabında yeri yok zaten. Afganlı mültecinin böyle bir saldırıyla kendi insanlarına bile zarar verdiği de muhakkak.

Ama Trump ve Netanyahu gibilerinin aldıkları canların, katlettikleri binlerce bebeğin, Beyaz Saray yakınındaki saldırı kadar önemli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Terörist insanlardan daha tehlikelisi terörist devletlerdir!