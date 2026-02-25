SON DAKİKA
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr

Kayıp ilanı!

25 Şubat 2026

Liderlik aradaki puan farkını kapatmak için Kasımpaşa maçı bir köprüydü ama Fenerbahçeli futbolcular kendilerini o köprüden aşağı attı. Berbat bir futbol ve inançsız mücadele. Üstelik liderin maç kaybettiği bir haftada neyi yazalım? İstediğinde çok olanların istemediğinde yok olduğunu mu? Gecenin vitrinine konulmuş yeni isimleri ve sistemi sorgulamanın, kaybedilen 2 puan kadar önemli olduğunu mu? Santrfor makamında ertelenmiş doğruların sahneye konmasını beklerken yeni yanlışları izlediğimizi mi? "Ayıp ilanı" bizlere yakışmaz ama Tedesco imzalı "kayıp ilanı" yakışır, "Kasımpaşa maçında direksiyon hakimiyetimi kaybettim hükümsüzdür!"

***

Kazanmak duygusu ihlal edildiği zaman kaybetmek kaçınılmazdır. Galatasaraylı futbolcular Konya'da kendilerine bir yenilgi ısmarladı ve hiçbir şekilde rahatsızlık duymadılar. Ama hepsi de bilmeli ki; puan kayıplarının sesi en anlamlı biçimde sezon sonunda duyulur. Futbol verdiklerinizi size kat kat öder ama vermediğiniz şeyleri alamazsınız. Liderlik üzeri çiçeklerle örtülü bir uçurumdur, o uçurumun kimi nerede bekleyeceği belli olmaz!

***

Beşiktaş ara transferde yara saran tek takım. Göztepe karşısında taraftara verdiği keyif kadar, üst kattakilere rahatsızlık vereceği de kesin. Orkun Kökçü'nün pozitif ve yaratıcı bir role bürünmesiyle kaptan duruşu, Hyeon-Gyu- Oh'un dördüncü göldeki harika vuruşu gecenin öne çıkan gerçekleri. Kartal yürekli olmakta gecikenlerin ödeşme zamanı geldi belki de!

***

Eldeki kadroya bakınca görüyoruz ki, sezonun en özel takımı Trabzonspor. Sade ama sadakat yüklü bir takım ruhunu izliyoruz. Bunun tanımlaması sadece 3 puan değil, futbolun da gönlünü almak. Böyle bir sistemi üreten Fatih Tekke'ye de saygılarımızı sunuyoruz.

