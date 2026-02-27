Buğday taşıyan karıncasın, evine ekmeğini taşırsın helalinden. Alın terine saygıda zerre kadar kusur etmemişsindir. Bilirsin ki insan olmak risklidir bu devirde. Paslı bir hançerin varlığını hissedersin sırtında. Yalanın, paranın ve talanın kuşattığı bir memlekette, ödüllendirilen değerlere bakarsın, kendini yersin. Ruhundaki insanlık hep diridir, sade bir vatandaş olmayı ilke edinmişsindir. Kaybedersin!

***

Ahlaksızlığın altın anahtarı vardır ayakucunda. Eğilmek yoktur insanlığın şanında, eğilmezsin. Namuslu bir insanın Allah'ın en soylu eseri olduğunu bilirsin. Alnındaki çizgilerle birlikte çoğalır borçların. Dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirler. Betin benzin atmıştır aldırmazsın. "Ulan zalim dünya" deyip, başını ellerinin arasına koyarsın. Kopartırsın sana uzanan zehirli sarmaşıkları. İftarda bile helalinden kuru ekmekle doyarsın.

***

Başını yastığa koyduğunda hesaplaşması başlar insan olanın. Günahlarını sevaplarından çıkarırsın. Seni baştan çıkaramayan soysuz düzene bakıp gurur duyarsın kendinle. "Bırak" dersin, "gözlerini para doyursun!" Ne yağmayla işin vardır ne şiddetle ne soysuzlukla. Yorganı üzerine çeker uyursun.

***

Birileri çocuklarının işini çalmıştır, yetmemiş teneke çalmışlardır ardından. Namuslu hayatın esintisidir zulüm, aldırmaz gülersin. Sana başkalarını düşünmeyi öğreten ilahi bir güç vardır ruhunda. Taş atılmış bir serçe sürüsündeki kuşlar gibi hissedersin kendini. "İnsanlar nasıl bu kadar açgözlü nasıl bu kadar kötü olabilir?" dersin! "İyiler mutlaka kazanır" yazar sefaletin duvarlarında. Bu düşünceyi iyileri uyutmakla görevli kötülerin ürettiğini bilirsin ama kötülere özen duymazsın. Ne lüks otomobillerde gözün vardır ne lüks evlerde. Alın teriyle kazanılmamış hiçbir şeyi kazanmış saymazsın.

***

Paranın kokusu Allah korkusunu bastırmıştır. Sokaklarda diz boyu ihanet. Geleneklerin bile değersiz hale geldiğini görürsün. Hayatın herkese açık okulunda dürüstlüğü küçümseyen yüzlere bakarsın. Hıncın bilenir de zerre kadar kötülük ve haram dilenmezsin. Elde avuçta yoktur ama hiçbir şeye değişmezsin ruhundaki zenginliği. Bütün kötüleri ve vicdansızları Allah'a havale edersin. Sen insansın! Yokluğa sefalete değil insanlık ölümüne kahredersin.



Et ürünleri!

5 Mart 2013 tarihinde et ürünlerinin satışında yeni dönem başlatılmış, sucuk, salam ve sosiste kırmızı ve beyaz et karışımının satışı yasaklanmıştı. "Elde kalanlar ne olacak?" diye sorarken, eski ürünlerin raflardan geri çekilip, yenisinin raflara konacağını düşünmüştüm. O ürünler kim hangi garibanın sağlığını bozdu? Aynı ürünler şimdi tahlil edilse eskisinden de beter sonuçlar çıkacağından şüphem yok. Üstelik fiyatları da katlandı. Gariban yine ucuzunu bulunca alıyor da kim bilir kimlere neler oluyor.