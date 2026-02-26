Yapılan araştırmaya göre gençlerin kariyer yapma umudu gittikçe azalıyor. İş bulmaları bile hayal olmuşken, işin içine yapay zekayı da katınca gençlerin yarınları kelepçeli. Erken yaşta dökülen saçlar, karamsar bakışlar ve umutsuz yarınlar. Onlar zamanı yakalamak isterken kendilerine yakalanan gençler.

***

O gençlerin ailelerini düşünüyorum, verilen emekleri. O emeklerin karşılığını alabilmek için ömür veren anne ve babaları. Hepsine hayırlı bir gelecek dilemekle, bazılarının yarınlarına kurulacak tuzakları da hesaba katmadan edemiyorum.

***

Hayat onları bir yerlere savuracak. Hayallerinin seyri şimdiden değişmişken, gerçeklerle yüz yüze gelecekler. Şimdiki zamanın ele verdiklerinden fazlasının gelecek zamanda saklı olduğunun da farkındalar, kötüye kullanılan teknolojiye yem olma ihtimallerinin büyük olduğunun da.

***

Bizler de gençtik, tozlu topraklı yollardan ve kargaşanın bol olduğu yıllardan geçtik. Bizim gençliğimizde paralı üniversite salgını yoktu, devlet üniversitesine girmek kolaydı. Üstelik o üniversitelerin hayatta bir karşılığı vardı. Yoksulluğun bile bereketi vardı o zamanlar. İki kişiden biri elini uzatırdı diğerine. Çaresizlikte herkes kendini koyardı arkadaşının yerine! Şimdi insanların gözünün aynasında bile başkalarına yer yokken, o gençler neyi ve kimi örnek alacaklar? Sabah kalktıkları zaman bulamadıkları umutları geceleri mi bulacaklar?

***

O gençlerin yaraları açıkta, gülleri çoktan solmuş! Tüketim altın çağını yaşarken, sosyal medya mezbahası kesecek kurban ararken, müzikle uyuşturucu özendirilip, dizilerde şiddetin ve silahın gücü beyinlerine empoze edilirken, bu devirde genç olmak kolay değil. Ekmek aslanın ağzında özgürlük Kaf dağının ardında. Onları uzaktan izlemek yerine içlerindeki duyguların derinine inmek gerekiyor ama hayat herkesi bir kavganın içine iteklerken nasıl olacak bu iş?

***

Üniversite mezunu bir genç kızın günlüğü. "Sosyal medyada beden ve marka çanta gösterenlere ömürlük kariyer veren hayat, benim aldığım eğitimle ördüğüm hayata yer bulamıyor öyle mi? İnsanlıktan onuru çıkarırsanız ne kalır? Hiçbir şey. Ben işsiz ama onurlu hayatımı ölene kadar sürdüreceğim. Benim kariyerim de bu olacak."

Emeğe saygı

İnandığı yolda yürüyen insanlara saygım büyük. Cemal Ayyıldız, müzik dünyasının gerçek emekçisi, yıllarca kendine has şarkıları seslendirdi. Şimdi ilahileri seslendiriyor. Son ilahisi sözü ve müziği kendine ait olan "Ya Ali." Bu ilahinin klip çekimleri Sultanahmet, Ayasofya Camii ve birçok yerde çekildi. Klip yönetmeni ve aranjör Erdinç Onar. Bu ilahiye bir pop şarkısına verilen emekten kat be kat fazlası verildi. Yapay zekanın değil gerçek müzisyenlerin sazları var, 9 müzisyen arkadaşı Cemal Ayyıldız'a vokal yaptı. İftar öncesi programlarda böyle çalışmaların yayınlanması ve emeğin ödüllendirilmesi her kanala yakışır.