Oğuz Aydın kulübeye hapsoldu! 6 maçtır forma yüzü göremiyor

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Oğuz Aydın, Süper Lig'de formayı unuttu! Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncularından Oğuz Aydın, son 6 maçta süre alamadı. Teknik direktör Domenico Tedesco onu kulübeye mahkum etti. Son olarak 20 Aralık 2025 yılındaki Eyüpspor maçında 24 dakika sahada kalan Oğuz Aydın'ı devre arasında Trabzonspor kadrosuna katmak istiyordu.

Bordomavililer, oyuncuyla anlaşmasına rağmen Fenerbahçe son anda transferden vazgeçti. Süper Lig'de 479 dakika sahada kalan Oğuz Aydın, gol atma başarısı gösteremezken 2 kez asist yaptı. 9 kez A Milli Takım formasını giyen başarılı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 29 maçta süre aldı. Sarı-lacivertli formayla toplamda 59 karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, 7 kez fileleri havalandırırken 10 kez de gol pası verdi. Tedesco'nun ilerleyen haftalarda Oğuz'a ligde forma şansı verip vermeyeceği büyük merak konusu...