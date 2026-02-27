Newcastle United Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızında ısrarcı

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, İngiliz ekiplerinin radarından çıkmıyor. Sarı-lacivertli futbolcu için Newcastle United'ın çok istekli olduğu biliniyor. Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalan Newcastle, olumsuz sonuç almıştı.

25 MİLYON EURO

Jayden Oosterwolde'nin peşini bırakmayan Newcastle United'ın sezon sonu için yeni bir hazırlık içinde olduğu gelen haberler arasında. Premier Lig'in köklü ekibinin sezon sonunda teklifini artıracağı ve Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro vereceği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin transfer konusunda kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor. Daha önceki teklif 20 milyon Euro'ydu.

36 MAÇTA OYNADI

2023 yılından beri Fenerbahçe'de top koşturan Jayden Oosterwolde'nin Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 36 karşılaşmada boy gösteren Hollandalı sol kanat oyuncusu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu 2023 yılında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



MOURİNHO OLMASAYDI DAHA ERKEN AYRILIRDIM

Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu. Polonyalı yıldız, "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den belki biraz daha erken ayrılabilirdim. Size güvenen bir hocaya sahip olmak harika bir şey, bunu inkar etmeyeceğim. Mourinho'da böyle birini bulmuştum. Harika bir insan ve muhteşem bir teknik direktör. Ancak sonunda bu durum biraz aleyhime döndü çünkü transfer dönemi bittikten sonra görevden alındı" dedi.