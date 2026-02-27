Evlat acısına dayanamayan anne mezarda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
16 yaşındaki Efe Kerem Konuk’un ani ölümüyle sarsılan anne Mine Konuk, oğlunun mezarını ziyaret ettiği sırada kalp krizi geçirdi. Ankara’da yoğun bakımda günlerce yaşam mücadelesi veren acılı anne kurtarılamadı. Bolu’da peş peşe gelen iki ölüm haberi yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi:
Bolu'da 14 Şubat'ta Efe Kerem Konuk (16), evinde ölü olarak bulundu. Çocuğun cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Evladının ani ölümüyle yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıan Mine Konuk, Bolu'da tedaviye alındı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara'ya sevk edildi.
Ankara'da yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi gören Mine Konuk, evlat acısına yüreği daha fazla dayanamadı. Talihsiz Mine Konuk, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini kapadı.